Wayne'as Rooney atskleidė netikėtą veiksnį, padėjusį „Manchester United“ pasiekti didžiausių pergalių

„Mancester United“ legenda duoklę atidavė „PlayStation“ žaidimų konsolės žaidimams.
„Aš tikrai manau, kad didelė mūsų pergalių dalis buvo PSP („PlayStation Portable“) žaidimai,“ – „The Wayne Rooney Show“ tinklalaidėje pasakojo penkiskart „Premier“ lygos čempionas.
W. Rooney pabrėžė – garsiausių ekipos žaidėjų bendravimas, taktinis ryšys ir net charakterių skirtumai išryškėdavo per valandas, praleistas komandos autobuse ar lėktuve, žaidžiant penki prieš penkis SOCOM veiksmo žaidimą.
„Rio Ferdinandas, Michaelas Carrickas, Johnas O'Shea, Wesas Brownas – visi įsitraukdavo. Kad nugalėtum, turėjai kalbėtis, padėti komandos draugui, kada jį nušauna, taip pat galvoti taktiškai. Būtent tai vėliau padėjo mums aikštėje – tai buvo mūsų sėkmės priežastis, o ne tik legendinės treniruotės su Alexu Fergusonu.“
W. Rooney taip pat atskleidė, kad stiliai virtualioje erdvėje atspindėjo žaidėjų charakterius aikštėje.
„Michaelas Carrickas visada ramiai slėpdavosi ir laukdavo tinkamos progos. Aš, kaip ir per rungtynes, pasirinkdavau lygiai tokį patį sprendimą: eiti pirmas ir kovoti iki galo.“
Visgi, ne visiems ši aistra žaidimams patiko – vartininkas Edwinas van der Saras dažnai bandydavo nuo šaukiančių komandos draugų pasitraukti kuo toliau.
„Kai likdavo tik vienas priešininkas, visi stengdavo jį apsupti – triukšmas būdavo toks, kad Edwinui tekdavo ieškoti vietos autobuse, kur mus mažiau girdėtų!“
W. Rooney neabejoja, kad šis paprastas užsiėmimas tapo komandos cementu ir neatsiejama „United“ auksinio laikotarpio dalimi.
