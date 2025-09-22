„Fenerbahče“ naujokas: žinau, kad Šaras yra legenda

25 metų 208 cm ūgio amerikietis teigė, kad Šarūnas Jasikevičius buvo vienas iš faktorių, kodėl jis pasirinko atvykti į Turkiją.
„Vasaros pradžioje sulaukiau kelių Eurolygos klubų pasiūlymų, bet „Fenerbahče“ nebuvo tarp jų ir norėjau pasirašyti sutartį su „Hornets“. Vėliau paskambino ir „Fenerbahče“. Kalbėjau su treneriu ir keliais kitais žmonėmis, kurie ten yra buvę. Man patiko jų atsiliepimai ir tada nebuvo net, ką daugiau galvoti.
Žinoma, kad Šaras turėjo įtakos. Žinau trenerį Jasikevičių ir kad jis tiesiog yra legenda, todėl norėjau būti šios sistemos dalimi. Dabar reikia perprasti jo sistemą ir reikalavimus. Šaras yra labai intensyvus gerąja prasme. Jam tikrai rūpi ir jis nori laimėti. Aš taip pat noriu laimėti, todėl man čia patinka“, – sakė centras.
Amerikietis pernai rungtyniavo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje, kur gynė Memfio „Hustle“ garbę.
A.Bacotas per 33 minutes įmesdavo 16,8 taško, atkovodavo 9,5 kamuolio ir atlikdavo 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
