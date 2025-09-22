Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Fenerbahče“ naujokas: žinau, kad Šaras yra legenda

2025-09-22 13:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 13:35

Stambulo „Fenerbahče“ ekipos naujokas Armando Bacotas kalbėjo apie savo prisijungimą prie Eurolygos čempionų.

A.Bacotas gyrė Šarą

Stambulo „Fenerbahče“ ekipos naujokas Armando Bacotas kalbėjo apie savo prisijungimą prie Eurolygos čempionų.

0

25 metų 208 cm ūgio amerikietis teigė, kad Šarūnas Jasikevičius buvo vienas iš faktorių, kodėl jis pasirinko atvykti į Turkiją.

„Vasaros pradžioje sulaukiau kelių Eurolygos klubų pasiūlymų, bet „Fenerbahče“ nebuvo tarp jų ir norėjau pasirašyti sutartį su „Hornets“. Vėliau paskambino ir „Fenerbahče“. Kalbėjau su treneriu ir keliais kitais žmonėmis, kurie ten yra buvę. Man patiko jų atsiliepimai ir tada nebuvo net, ką daugiau galvoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinoma, kad Šaras turėjo įtakos. Žinau trenerį Jasikevičių ir kad jis tiesiog yra legenda, todėl norėjau būti šios sistemos dalimi. Dabar reikia perprasti jo sistemą ir reikalavimus. Šaras yra labai intensyvus gerąja prasme. Jam tikrai rūpi ir jis nori laimėti. Aš taip pat noriu laimėti, todėl man čia patinka“, – sakė centras.

Amerikietis pernai rungtyniavo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje, kur gynė Memfio „Hustle“ garbę.

A.Bacotas per 33 minutes įmesdavo 16,8 taško, atkovodavo 9,5 kamuolio ir atlikdavo 2,2 rezultatyvaus perdavimo.

