  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Milano klubą papildė italas

2025-09-22 13:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 13:05

Milano „EA7 Emporio Armani“ savo gretas papildė italu.

L.Tote debiutuos Eurolygoje

Milano „EA7 Emporio Armani“ savo gretas papildė italu.

0

Oficialiai paskelbta, kad pasirašyta sutartis su 28 metų 212 cm ūgio Leonardo Tote.

Centras visą karjerą rungtyniauja gimtinėje, o praėjusiame sezone gynė Neapolio „GeVi“ garbę. Italijos lygoje per 26 minutes įmesdavo po 14 taškų, atkovodavo po 6 kamuolius, atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 17,1 naudingumo balo.

