Milano klubą papildė italas

Oficialiai paskelbta, kad pasirašyta sutartis su 28 metų 212 cm ūgio Leonardo Tote.
Centras visą karjerą rungtyniauja gimtinėje, o praėjusiame sezone gynė Neapolio „GeVi“ garbę. Italijos lygoje per 26 minutes įmesdavo po 14 taškų, atkovodavo po 6 kamuolius, atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 17,1 naudingumo balo.
