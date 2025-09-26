Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Istorija baigta: prancūzas oficialiai persikėlė į „Olympiacos“

2025-09-26 10:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 10:20

Pirėjo „Olympiacos“ komanda ieškojo papildymo gynėjų grandyje.

F.Ntilikina žais Pirėjuje

Pirėjo „Olympiacos“ komanda ieškojo papildymo gynėjų grandyje.

REKLAMA
0

„Eurohoops“ skelbė, kad Graikijos čempionai buvo pažengusiose derybose, kad perimtų 27 metų 194 cm ūgio Franko Ntilikinos kontraktą ir buvo pasiryžę sumokėti 300 tūkstančių eurų išpirką, tačiau vėliau pasirodė informacija, jog serbai nutarė pasilikti žaidėją ir jo neišleido į Graikiją.

Galiausiai viskas vėl pasikeitė – „Olympiacos“ oficialiai paskelbė apie pasirašytą kontraktą. Sutartis sudaryta 2 metams.

Praėjusiame sezone Eurolygoje prancūzas per 20 minučių įmesdavo po 7 taškus, atkovodavo 1,7 kamuolio, atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 6,1 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų