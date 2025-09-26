Istorija baigta: prancūzas oficialiai persikėlė į „Olympiacos“

„Eurohoops“ skelbė, kad Graikijos čempionai buvo pažengusiose derybose, kad perimtų 27 metų 194 cm ūgio Franko Ntilikinos kontraktą ir buvo pasiryžę sumokėti 300 tūkstančių eurų išpirką, tačiau vėliau pasirodė informacija, jog serbai nutarė pasilikti žaidėją ir jo neišleido į Graikiją.
Galiausiai viskas vėl pasikeitė – „Olympiacos“ oficialiai paskelbė apie pasirašytą kontraktą. Sutartis sudaryta 2 metams.
Praėjusiame sezone Eurolygoje prancūzas per 20 minučių įmesdavo po 7 taškus, atkovodavo 1,7 kamuolio, atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 6,1 naudingumo balo.
