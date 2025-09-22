Arteta džiaugiasi „Arsenal“ dominavimu prieš „Manchester City“ nepaisant lygiosiomis pasibaigusių rungtynių

„Arsenal“ dabar nuo lyderio „Liverpool“ atsilieka penkiais taškais, kai Gabrielius Martinelli per teisėjo pridėtą laiką išplėšė lygiąsias, atsakydamas į Erlingo Haalando įvartį devintąją minutę.
M. Artetos komanda taip dominavo, kad kamuolį kontroliavo 67,2 proc. rungtynių laiko – tai aukščiausias kada nors užfiksuotas rodiklis prieš P. Guardiolos treniruojamą ekipą.
Tačiau palikęs Eberechi Ezę, Bukayo Saką ir G. Martinelli ant suolo, M. Arteta atmetė siūlymus, kad jo startinė sudėtis buvo pernelyg atsargi.
„Palieku tai spręsti jums, – žurnalistams sakė A. Arteta. – Bet toje komandoje buvo daug atakuojančių žaidėjų.
Lengva pasakyti, kad mums trūko ambicijų, bet mes pradėjome rungtynes labai gerai ir visiškai dominavome. „Man City“ įmušė įvartį ir daugiau nieko. Visi bando padaryti, kas geriausia, kad pasiektų rezultatą ir tai yra normalu.
Bet mes kontroliavome rungtynes ir dominavome, o antra rungtynių pusė buvo tokia pati.
Labai didžiuojuosi savo žaidėjais ir komanda, bet esu labai nusivylęs rezultatu. Didžiausias pasididžiavimas – kad mes dominavome rungtynėse.
Vieninteliai „Man City“ šansai buvo kampinis, kontrataka ir mūsų klaida. Viskas. Laikyti „Man City“ tik su tuo – pagarba vyrams.“
Puolėjas Viktoras Gyokeresas, kurį „Arsenal“ vasarą už 63,5 mln. svarų įsigijo iš Lisabonos „Sporting“, rungtynėse prieš „Man City“ nesmūgiavo į vartus, tačiau M. Arteta sakė, kad taip nutiko dėl to, jog komanda nesugebėjo surasti lemiamo perdavimo švedui.
„Buvo daug labai gerų kamuolių į baudos aikštelę ir jis buvo labai arti jų, – sakė M. Arteta. – Prieš „Man City“ labai sunku susikurti aiškių progų. Buvo daug situacijų, progų buvo, bet trūko paskutinio perdavimo.“
Nors „Arsenal“ nuo „Liverpool“ atsilieka penkiais taškais, M. Arteta tiki, kad jo žaidėjams tai netrukdys siekti tikslų.
„Mes negalime to kontroliuoti. Jie laimi kiekvienas rungtynes, – sakė M. Arteta. – Bus labai sunku, bet jei žaisime tokiu lygiu, kaip prieš „Man City“, viskas bus gerai.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!