„Barcelona“ užtikrintai nugalėjo „Getafe“

Katalonai penktajame čempionato ture 3:0 susitvarkė su svečiais iš Madrido „Getafe“.
Pirmasis rungtynių įvartis krito 15-ąją minutę po gražios kombinacijos. Dani Olmo kulnu atmetė kamuolį Ferranui Torresui, o šis smūgiu vienu prisilietimu pasiuntė kamuolį į vartus.
Antroje kėlinio pusėje F. Torresas buvo išvestas vienas prieš vartininką, tačiau net nebandęs priartėti jis pasirinko tolimą smūgį ir užklupo vartininką nepasiruošusį.
Dar pirmajame kėlinyje F. Torresas buvo arti „hat-tricko“, bet jo smūgis sudrebino vartų skersinį.
Po pertraukos savo persvarą „Barcelona“ padidino vienu įvarčiu. Jo autoriumi tapo D. Olmo, kuris sulaukė puikaus Marcuso Rashfordo perdavimo ir pasižymėjo tiksliu smūgiu.
13 taškų per 5 turus surinkusi „Barcelona“ lygoje nusileidžia tik be kluptelėjimų žengiančiai „Real“ komandai.
