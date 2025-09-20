Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Real“ fantastiškais tolimais smūgiais įveikė „Espanyol“ ir pratęsė pergalių seriją Ispanijos čempionate

2025-09-20 19:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 19:14

Madrido „Real“ klubas ir toliau nebarsto taškų Ispanijos čempionate.

Ederis Militao ir Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Madrido „Real“ klubas ir toliau nebarsto taškų Ispanijos čempionate.

REKLAMA
0

Penktąją pergalę per tiek pat rungtynių „Real“ iškovojo 2:0 nugalėjusi fantastiškai sezoną pradėjusią „Espanyol“ komandą. Oponentams iš Barselonos tai buvo pirmasis pralaimėjimas šį sezoną.

Namuose žaidusiems „Real“ atstovams didelių problemų oponentai nesukėlė. Pirmajame kėlinyje fantastišką įvartį pelnė Ederis Militao. Gynėjas iš itin tolimos distancijos atliko labai galingą ir tikslų smūgį, po kurio oponentai liko apstulbę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iškart po pertraukos savo galimybes smūgiuoti iš toli parodė ir Kylianas Mbappe. Prancūzas šovė iš už baudos aikštelės ir nors jo smūgis nebuvo toks galingas, kaip komandos draugo pirmajame kėlinyje, atremti jo oponentų vartininkas nesugebėjo.

Su 15 taškų „Real“ pirmauja lygoje ir 5 taškais lenkia dvi Barselonos komandas „Barcelona“ ir „Espanyol“. Tiesa, „Barcelona“ savo 5-ojo turo rungtynes žais rytoj.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų