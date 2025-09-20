„Real“ fantastiškais tolimais smūgiais įveikė „Espanyol“ ir pratęsė pergalių seriją Ispanijos čempionate

Penktąją pergalę per tiek pat rungtynių „Real“ iškovojo 2:0 nugalėjusi fantastiškai sezoną pradėjusią „Espanyol“ komandą. Oponentams iš Barselonos tai buvo pirmasis pralaimėjimas šį sezoną.
Namuose žaidusiems „Real“ atstovams didelių problemų oponentai nesukėlė. Pirmajame kėlinyje fantastišką įvartį pelnė Ederis Militao. Gynėjas iš itin tolimos distancijos atliko labai galingą ir tikslų smūgį, po kurio oponentai liko apstulbę.
Iškart po pertraukos savo galimybes smūgiuoti iš toli parodė ir Kylianas Mbappe. Prancūzas šovė iš už baudos aikštelės ir nors jo smūgis nebuvo toks galingas, kaip komandos draugo pirmajame kėlinyje, atremti jo oponentų vartininkas nesugebėjo.
Su 15 taškų „Real“ pirmauja lygoje ir 5 taškais lenkia dvi Barselonos komandas „Barcelona“ ir „Espanyol“. Tiesa, „Barcelona“ savo 5-ojo turo rungtynes žais rytoj.
