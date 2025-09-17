Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Mbappe supranta, kad liks be apdovanojimo: „Norint laimėti „Ballon d'Or“, reikia bent vieno komandinio titulo“

2025-09-17 19:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 19:24

Kylianas Mbappe pripažino, kad šiuo metu nesitiki laimėti prestižinio apdovanojimo, skiriamo geriausiam metų futbolininkui.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Kylianas Mbappe pripažino, kad šiuo metu nesitiki laimėti prestižinio apdovanojimo, skiriamo geriausiam metų futbolininkui.

0

Pasak „Real“ žvaigždės, norint laimėti „Ballon d'Or“ pirmiausia reikia iškovoti komandinius trofėjus.

„Norint laimėti „Ballon d'Or“, turi laimėti trofėjus. Mano darbas – padėti komandai laimėti titulus, tada jau matysime, kas bus toliau,“ – sakė Prancūzijos rinktinės ir „Real Madrid“ žvaigždė, pabrėždamas savo poziciją dėl asmeninių apdovanojimų.

Kalbėdamas apie kandidatų sąrašą, K. Mbappe nestokojo pagarbos Ousmane'ui Dembele, su kuriuo kartu rungtyniavo PSG ir prancūzų rinktinėje.

„Jei kitą „Ballon d'Or“ laimėtų Ousmane`as Dembele, būčiau laimingas. Linkiu jam tai iškovoti. Jis nusipelnė tokio titulo – jei būčiau vertintojas, iki pat Paryžiaus nuneščiau jam trofėjų pats,“ – pripažino K. Mbappe.

Pats K. Mbappe neslėpė svajojantis apie šį apdovanojimą, bet nesikrims jei šis atiteks jo kolegai Prancūzijos rinktinėje.

„Individualūs apdovanojimai – kiekvieno žaidėjo svajonė, bet pirmiausia tai komandinė sėkmė. Jei kartu su komanda šiemet laimėsime titulus, tik tada norėčiau galvoti apie „Ballon d'Or“. Jei triumfuos O. Dembele, džiaugsiuosi kaip už save.“

