Iveta Dapkutė ir Marianna Argyrokastriti Heraklione pradėjo kovą dėl antro iš eilės dvejetų titulo

Pirmąjį setą lietuvė su porininke pradėjo spurtu 4:0, o vėliau tik dar padidino savo pranašumą. Ukrainietės šiame sete „break pointų“ neturėjo.
Kur kas atkaklesnis buvo antrasis setas. Lietuvė su graike atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, vėliau realizavo du „break pointus“ ir atitrūko 4:2. Ukrainietės intrigą atgaivino (4:4), bet dešimtajame geime palūžo savo padavimų metu.
Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Ketvirtfinalyje jos bandys nugalėti kanadietę Justinę Bryson ir amerikietę Mariką Jones.
Vienetuose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-810) kiek anksčiau pateko į aštuntfinalį, kur susitiks su 17-mete Daniele Hefner (ITF-1639, ITF jaunių-584), sėkmingai įveikusia kvalifikaciją.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
