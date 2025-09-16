Kinijos tenisininkės neįtikėtinai paleido iš rankų dvi pergales prieš Italijos rinktinę

Pirmajame vienetų mače Elisabetta Cocciaretto (WTA-91) po beveik 3 valandų kovos 4:6, 7:5, 7:5 neįtikėtinai išplėšė pergalę prieš Yuę Yuan (WTA-102).
Italė pirmajame sete panaikino 2 geimų deficitą (2:4, 4:4), vėliau nerealizavo svarbaus „break pointo“, o dešimtajame geime pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją. Antrajame sete E. Cocciaretto ilgą laiką vijosi varžovę (0:3, 1:4, 2:5), o kinė turėjo daug šansų susikrauti triuškinantį pranašumą, bet švaistė „break pointus“ ketvirtajame ir šeštajame geimuose.
E. Cocciaretto, neturėdama kur trauktis, antrajame sete laimėjo 5 geimus iš eilės (2:5, 7:5). Trečiajame sete kinė laimėjo dvi varžovės padavimų serijas paeiliui ir susikrovė dar didesnę persvarą (0:4), tačiau ir ją sugebėjo iššvaistyti, o italė dar vienu spurtu 5:0 pasiekė fantastišką pergalę (2:5, 7:5).
Kitame mače italų žvaigždė Jasmine Paolini (WTA-8) taip pat per beveik 3 valandas 4:6, 7:6 (7:4), 6:4 pranoko Xinyu Wang (WTA-34).
J. Paolini antrajame sete buvo atsilikusi 3:5, bet X. Wang savo padavimais nepajėgė užbaigti mačo, o pratęsime jau pranašesnė buvo italė. Trečiajame sete italė taip pat buvo sunkioje padėtyje (2:4), tačiau ir vėl išsigelbėjo bei spurtu 4:0 išplėšė pergalę.
Dvejetų mačas prasmės nebeturėjo, todėl buvo atšauktas.
Kinėms šiame turnyre teko verstis be traumuotos olimpinės čempionės Qinwen Zheng (WTA-9).
Trečiadienį antrajame ketvirtfinalyje susitiks Ispanijos ir Ukrainos rinktinės.
