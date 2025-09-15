Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah po įspūdingo sugrįžimo iškovojo pirmąjį WTA 250 serijos titulą

Finalo pradžioje J. Tjen nerealizavo net 4 „break pointų“, o tada pralaimėjo savo padavimų seriją (4:2). Septintajame geime Indonezijos žaidėja trumpam atsitiesė (4:3), bet aštuntajame geime vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (5:3). T. Rakotomanga Rajaonah pergalę pirmajame sete įtvirtino savo padavimais, nors devintajame geime buvo atsilikusi 15:40.
Prancūzė savo spurtą tęsė ir antrojo seto pradžioje (3:0). J. Tjen vėliau deficitą kiek sumažino (3:2), bet per likusią seto dalį „break pointų“ nebeturėjo. Prancūzijos atstovė finalą galėjo laimėti ir didesniu skirtumu, jei septintajame geime būtų realizavusi vieną iš keturių galimybių tašku laimėti varžovės padavimų seriją.
Madagaskare gimusi 19-metė T. Rakotomanga Rajaonah pirmą kartą karjeroje laimėjo tokio rango turnyrą. Nugalėtojai atiteko 250 reitingo taškų bei 36,3 tūkst. JAV dolerių.
Įdomu tai, kad T. Rakotomanga Rajaonah vos neiškrito dar pirmajame turnyro rate, kai tik po beveik 3 valandų kovos 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) įveikė meksikietę Aną Sofią Sanchez (WTA-178). Prancūzė trečiajame sete buvo atsilikusi net 0:5, bet neutralizavo 3 „match pointus“, laimėjo 5 geimus be atsako, o pratęsime įrodė pranašumą prieš varžovę.
San Paule į istoriją įsirašė vos 15-os metų brazilė Nauhany Vitoria Leme Da Silva (WTA-1206). Jaunoji žaidėja pagrindinio etapo starte per 1 valandą 49 minutes 6:7 (0:7), 6:2, 6:0 įveikė tautietę Caroliną Alves (WTA-237). N. V. Leme Da Silva į pagrindinį etapą pateko gavusi vardinį kvietimą ir tapo pirmąja 2010 m. gimusia tenisininke, laimėjusia WTA turo turnyro pagrindinio etapo mačą. Ji apskritai vos 7-ą kartą karjeroje žaidė suaugusiųjų turnyre.
15-metės žygis vėliau baigėsi aštuntfinalyje, kur ji 0:6, 4:6 neprilygo antrajai turnyro raketei argentinietei Solanai Sierrai (WTA-72).
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro San Paule prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!