TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Gvadalacharos WTA 500 turnyre – 17-metės Jovič triumfas, Stephens 11-asis pralaimėjimas paeiliui ir Ostapenko fiasko

2025-09-15 19:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 19:04

Gvadalacharoje (Meksika) baigėsi WTA 500 serijos „Guadalajara Open Akron presented by Santander“ moterų teniso turnyras. Jo finale vos 17-os metų JAV talentė Iva Jovič (WTA-36) per 1 valandą 33 minutes 6:4, 6:1 nugalėjo kolumbietę Emilianą Arango (WTA-53). Šios tenisininkės viena prieš kitą žaidė pirmą kartą.

Iva Jovič | Scanpix nuotr.

0

I. Jovič nuo pirmojo seto vidurio kūrėsi „break pointus“ ir atitrūko 4:2. Septintajame geime E. Arango realizavo „break pointą“, bet aštuntajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (5:3). I. Jovič savo padavimais seto nesugebėjo užbaigti (5:4), o varžovės padavimų metu žaidė kur kas sėkmingiau ir realizavo „set pointą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje E. Arango iššvaistė 3 „break pointus“, o kitame geime dar pralaimėjo savo padavimų seriją (2:0). Kolumbietė trečiajame geime sumažino deficitą (2:1), bet per likusią seto dalį nepajėgė laimėti nė vieno geimo.

I. Jovič tapo jauniausia šių metų WTA turo vienetų turnyro nugalėtoja. Jai atiteko 500 reitingo taškų bei 164 tūkst. JAV dolerių.

Buvusi trečioji pasaulio raketė graikė Maria Sakkari (WTA-56) jau pirmajame rate net 0:6, 2:6 buvo sutriuškinta prancūzės Elsos Jacquemot (WTA-62). Nuvylė ir latvė Jelena Ostapenko (WTA-24), kuri antrojo rato mače 4:6, 7:6 (8:6), 2:6 nusileido Kanados atstovei Marianai Stakušič (WTA-151). Latvė po balandį laimėto WTA 500 serijos turnyro Štugarte (Vokietija) vienetuose pasiekė vos 6 pergales per 16 mačų.

Po daugiau nei pusmečio pertraukos į kortą grįžo amerikietė Sloane Stephens (WTA-1060). Buvusi trečioji pasaulio raketė ir 2017 m. „US Open“ čempionė 4:6, 6:4, 1:6 turėjo pripažinti italės Lucrezios Stefanini (WTA-150) pranašumą. 32-ejų amerikietė didžiąją sezono dalį praleido dėl pėdos traumos. S. Stephens dabar turi 11 pralaimėjimų seriją, o paskutinę pergalę pasiekė 2024 m. liepą.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Gvadalacharoje prizų fondą sudarė beveik 1,065 mln. JAV dolerių.

