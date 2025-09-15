Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Sveikatos būklės atnaujinimu pasidalijęs A.Polonara: buvo momentas, kai galvojau pasiduoti

2025-09-15 18:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-15 18:26

Italas Achille Polonara šiuo metu antrąkart gyvenime išgyvena sudėtingą etapą – gydosi onkologinę ligą. Leukemija sergantis krepšininkas pasidalijo savo dabartine būkle ir teigė, kad greitai jo laukia kaulų čiulpų transplantacija.

A.Polonara siekia grįžti į aikštę (Scanpix nuotr.)

0

„Buvo momentas, kai galvojau pasiduoti, bet tada pagalvojau apie vaikus ir žmoną. Buvo sunkių momentų, bet žmonių parodyta parama mane išlaikė pozityviu ir optimistu. Gavau daug žinučių ir skambučių iš krepšinio atstovų visame pasaulyje. Žmona ir vaikai padeda man išlikti stipriu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo 15 dieną manęs laukia tyrimai, antradienį gulsiuosi į ligoninę, manęs laukia 5–6 dienos chemoterapijos, o 23–24 dienomis – transplantacija. Man pasisekė: buvo du donorai su 90 proc. atitikimu“, – pasakojo italas.

Vasarą A.Polonara pasirašė simbolinę sutartį su Sasario „Banco di Sardegna“ ekipa, kuri pasiryžo laukti jo tiek, kiek reikės. Krepšininkas pripažino – tai išlaiko jo viltį žaisti gyvą.

„Nebuvau „Virtus“ planuose ir jei jie būtų man pasiūlę kontraktą, būčiau supykęs, nes taip būtų tik dėl to, kad sergu. Sasario pasiūlymą priėmiau, nes mano svajonė yra žaisti vėl. Jei būčiau priėmęs pasiūlymą tapti skautu, tai reikštų pasidavimą, o mano tikslas – gauti leidimą žaisti“, – atviravo A.Polonara.

