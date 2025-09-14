„Gloria Cup“ turnyre – puikus M.Blaževičiaus pasirodymas

Debiutavęs M.Blaževičius per 27 minutes pelnė 15 taškų (6/7 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 3/6 baudos metimai), sugriebė 6, perėmė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas, 3 sykius pažeidė taisykles, 2 kartus suklydo ir surinko 19 naudingumo balų.
„Tofaš“ ekipai Yigitcanas Saybiras įmetė 19 taškų, Alexas Perezas – 18. „Galatasaray“ klubui John Meeksas surinko 20 taškų, Fabianas White‘as – 16, Jamesas Palmeris ir Willas Cummingsas – po 13.
