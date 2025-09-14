Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Gloria Cup“ turnyre – puikus M.Blaževičiaus pasirodymas

2025-09-14 16:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 16:52

„Gloria Cup“ taurės rungtynėse Bursos „Tofaš“ ekipa su Mareku Blaževičiumi 91:91 (22:22, 19:27, 23:22, 27:20) sužaidė lygiosiomis su kita Turkijos komanda – Stambulo „Galatasaray“.

M.Blaževičius žaidė puikiai

0

Debiutavęs M.Blaževičius per 27 minutes pelnė 15 taškų (6/7 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 3/6 baudos metimai), sugriebė 6, perėmė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas, 3 sykius pažeidė taisykles, 2 kartus suklydo ir surinko 19 naudingumo balų.

„Tofaš“ ekipai Yigitcanas Saybiras įmetė 19 taškų, Alexas Perezas – 18. „Galatasaray“ klubui John Meeksas surinko 20 taškų, Fabianas White‘as – 16, Jamesas Palmeris ir Willas Cummingsas – po 13.

