Tarpusavio akistatoje O.Olisevičius ėmėsi lyderystės, M.Jogėla džiaugėsi pergale

Trento „Dolomiti Energia“ su Matu Jogėla pranoko Trevizo „Nutribullet“ su Osvaldu Olisevičiumi – 98:86 (31:13, 22:27, 23:26, 22:20).
Trento ekipa toli pabėgo dar pirmajame kėlinyje, vėliau skirtumas tirpo ir buvo susitraukęs iki septynių taškų (65:58), bet visiškai perlaužti mačo Trevizo klubui nepavyko.
O.Olisevičius buvo rezultatyviausias „Nutribullet“ gretose, surinkdamas 19 taškų.
17 taškų Trevizo ekipai pridėjo Joe Raglandas, 13 – DeShawnas Stephensas.
Nugalėtojams M.Jogėla surinko 6 taškus, 20 taškų pelnė Khalifas Battle’as, 17 – D.J.Stewardas, 10 – Jordanas Bayehe.
Trento klubas ruošiasi dalyvavimui Italijos pirmenybėse ir Europos taurėje, Trevizo klubas tarptautiniame fronte nesivaržys.
