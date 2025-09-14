Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Tarpusavio akistatoje O.Olisevičius ėmėsi lyderystės, M.Jogėla džiaugėsi pergale

2025-09-14 10:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 10:07

Kontrolinį mačą sužaidė du lietuvių atstovaujami Italijos klubai.

O.Olisevičius buvo rezultatyviausias komandoje

Kontrolinį mačą sužaidė du lietuvių atstovaujami Italijos klubai.

0

Trento „Dolomiti Energia“ su Matu Jogėla pranoko Trevizo „Nutribullet“ su Osvaldu Olisevičiumi 98:86 (31:13, 22:27, 23:26, 22:20).

Trento ekipa toli pabėgo dar pirmajame kėlinyje, vėliau skirtumas tirpo ir buvo susitraukęs iki septynių taškų (65:58), bet visiškai perlaužti mačo Trevizo klubui nepavyko.

O.Olisevičius buvo rezultatyviausias „Nutribullet“ gretose, surinkdamas 19 taškų.

17 taškų Trevizo ekipai pridėjo Joe Raglandas, 13 – DeShawnas Stephensas.

Nugalėtojams M.Jogėla surinko 6 taškus, 20 taškų pelnė Khalifas Battle’as, 17 – D.J.Stewardas, 10 – Jordanas Bayehe.

Trento klubas ruošiasi dalyvavimui Italijos pirmenybėse ir Europos taurėje, Trevizo klubas tarptautiniame fronte nesivaržys.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

