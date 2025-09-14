Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Automobilio partrenktas kovotojas žengė į UFC narvą praėjus mažiau nei 24 valandoms

2025-09-14 09:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 09:29

Viena pagrindinių „Noche UFC 3“ kovų galėjo žlugti likus mažiau nei 24 valandoms iki pasirodymo.

Rafa Garcia ir Jaredas Gordonas | Organizatorių nuotr.

Viena pagrindinių „Noche UFC 3“ kovų galėjo žlugti likus mažiau nei 24 valandoms iki pasirodymo.

0

Kaip atskleidė buvęs UFC čempionas Belalas Muhammadas, pralaimėjimą patyręs Jaredas Gordonas į narvą žengė po to, kai vakar jį partrenkė automobilis.

Pirmuosius du raundus J. Gordonas ir Rafa Garcia kovojo tarsi bokso ringe, tik retkarčiais įterpdami imtynių epizodus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant stipraus antrojo raundo pasirodymo iš J. Gordono, iniciatyvą trečiajame perėmė R. Garcia, sėkmingiau atakavęs stovėsenoje ir galiausiai pargriovęs amerikietį.

Trumpai pagrasinęs skausmingu veiksmu, meksikietis pakeitė planą ir pradėjo berti alkūnių smūgius į kruviną priešininką, kol kova buvo užbaigta itin žiauriai ir teisėjas sustabdė ją anksčiau laiko.

Į narvą J. Gordonas žengė su kelio įtvaru ir daugiausia stovėjo narve beveik nejudėdamas, o B. Muhammadas socialiniuose tinkluose paaiškino, kas nutiko.

„Jaredą vakar partrenkė automobilis ir jis susižalojo kelį, bet nenorėjo trauktis ir kovojo kaip tikras karys“, – rašė B. Muhammadhas.

J. Gordonas dabar savo sąskaitoje turi jau penkis pralaimėjimus nokautu, tačiau pastaraisiais metais įrodė esąs itin sunkiai smūgiais pribaigiamas kovotojas.

Jo paskutinis nokautas prieš „Noche UFC 3“ turnyrą buvo patirtas dar 2019 m. prieš Charlesą Oliveirą.

Be to, tai buvo tik antra R. Garcios pergalė nokautu per visą jo 22 kovų profesionalo karjerą.

