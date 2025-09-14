Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„Noche UFC 3“ turnyre – įspūdingas smūgis alkūne ir buvusio pretendento į titulą pergalingas sugrįžimas

2025-09-14 07:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 07:51

Sekmadienio rytą San Antonijo mieste Teksase įvyko „Noche UFC 3“ mišrių kovos menų turnyras, į kurį 30-metis brazilas Diego Lopesas (27-7 MMA, 6-2 UFC) žengė kaip autsaideris, tačiau iš narvo išėjo su įspūdinga pergale – jis atliko smūgį alkūne sukantis atgal ir antrajame raunde nokautavo dešimtoje puslengvio svorio kategorijos reitingo vietoje buvusį tautietį 28-erių metų Jeaną Silvą (16-3 MMA, 5-1 UFC).

Diego Lopesas | Organizatorių nuotr.

Sekmadienio rytą San Antonijo mieste Teksase įvyko „Noche UFC 3“ mišrių kovos menų turnyras, į kurį 30-metis brazilas Diego Lopesas (27-7 MMA, 6-2 UFC) žengė kaip autsaideris, tačiau iš narvo išėjo su įspūdinga pergale – jis atliko smūgį alkūne sukantis atgal ir antrajame raunde nokautavo dešimtoje puslengvio svorio kategorijos reitingo vietoje buvusį tautietį 28-erių metų Jeaną Silvą (16-3 MMA, 5-1 UFC).

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kova buvo beprotiška: D. Lopesas jau pirmame raunde buvo arti pergalės, tačiau antrajame raunde jam teko atlaikyti J. Silvos šturmą. Kai atrodė, jog J. Silva perima iniciatyvą, D. Lopesas paleido smūgį alkūne sukantis atgal, po kurio brazilas veidu krito į narvo grindis.

Kraujui srūvant iš galvos, J. Silva bandė išlikti kovoje, bet D. Lopesas paleido smūgių seriją ir teisėjas Mike’as Beltranas neturėjo kitos išeities, kaip tik sustabdyti kovą ir neleisti patirti dar daugiau žalos. Įniršęs J. Silva nebuvo patenkintas sprendimu, tačiau akivaizdu, kad jis patyrė daugybę sužalojimų.

„Sakiau jums, parodysiu, kad yra lygiai, – po pergalės kalbėjo D. Lopesas. – Aš esu aukšto lygio. Šį vakarą tai įrodžiau. Bandžiau tą narvo užkulisiuose. Tam ruošiausi. Žinojau, kad tai buvo būtent tas momentas, kai reikėjo tai padaryti.“

Tai buvo nepaprastai įspūdingas D. Lopeso pasirodymas – visą savaitę J. Silva garsiai provokavo jį, tačiau pagrindinėje vakaro kovoje brazilas buvo nutildytas dramatišku finišu.

Iki nokauto D. Lopesas jau pirmajame raunde beveik užbaigė kovą – sugriebęs varžovą už korpuso jis parvertė jį ant grindų, greitai užlipo ant viršaus ir pradėjo berti smūgius alkūnėmis, praskėlė J. Silvos veidą ir toliau jį talžė.

D. Lopesas toliau dominavo ir atrodė, kad pergalė yra arti, bet J. Silva galiausiai išsisuko ir atsistojo. Kovai atsinaujinus, J. Silva atliko smūgį koja į galvą, o minia pašoko iš džiaugsmo.

Nors pradžia buvo sunki, J. Silva antrajame raunde jautėsi užtikrinčiau – jis toliau atakavo stipriais smūgiais iš distancijos, o D. Lopesas ramiai išlaikė stovėseną. Kai D. Lopesas priartėjo, J. Silva atkirto tiksliu dešiniu tiesiu smūgiu, kuris trumpam sukrėtė buvusį pretendentą į puslengvio svorio kategorijos titulą.

Po slystelėjimo D. Lopesas priartėjo ir atliko dar vieną parvertimą, bet šįkart J. Silva greitai išsisuko.

Tuomet J. Silvos pasitikėjimas išaugo – jis pataikė kelis tikslius smūgius ir spaudė varžovą, pats ieškodamas nokauto. Tačiau akimirksniu D. Lopesas paleido smūgį alkūne sukantis atgal ir J. Silvos vakaras tapo dar blogesnis.

Ši pergalė grąžina D. Lopesą į pergalių kelią po to, kai jis pralaimėjo bandydamas tapti UFC čempionu, teisėjų sprendimu nusileidęs Alexanderiui Volkanovskiui.

Galimybių dabar nėra daug, tačiau D. Lopesas atrodo pasirengęs kautis su bet kuo, ką UFC jam pasiūlys, nes siekia dar vienos progos tapti čempionu ateityje.

„Esu pasiruošęs kitam varžovui, – sakė D. Lopesas. – Jei UFC manys, kad reikia dar vienos kovos, priimsiu ją. Duokite kitą kovotoją.“

J. Silvai tai buvo pirmasis pralaimėjimas nuo 2018 m., kai jis buvo iškovojęs net 13 pergalių iš eilės, įskaitant 5 UFC organizacijoje.

Po šio turnyro paaiškėjo, kad D. Lopesas užsidirbo net 100 tūkst. JAV dolerių premijų – 50 tūkst. už geriausią vakaro kovą gavo tiek jis, tiek ir J. Silva, tuo tarpu dar 50 tūkst. D. Lopesas užsidirbo už geriausią vakaro pasirodymą.

Visi „Noche UFC 3“ rezultatai:

Diego Lopesas nugalėjo Jeaną Silvą techniniu nokautu – 2 raundas, 4:48

Davidas Martinezas nugalėjo Robą Fontą vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)

Rafa Garcia nugalėjo Jaredą Gordoną techniniu nokautu – 3 raundas, 2:27

Kelvinas Gastelumas nugalėjo Dustiną Stoltzfusą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)

Alexanderis Hernandezas nugalėjo Diego Ferreirą techniniu nokautu – 2 raundas, 3:46

Santiago Luna nugalėjo Quangą Le nokautu – 1 raundas, 2:48

Duško Todorovičius nugalėjo Jose Mediną skausmingu veiksmu – 1 raundas, 4:21

Joaquinas Silva nugalėjo Claudijų Puellesą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)

Tatiana Suarez nugalėjo Amandą Lemos vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)

Jesusas Aguilaras nugalėjo Luisą Gurule vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)

Sedriquesas Dumaso ir Zachary Reese’o kova paskelbta neįvykusia (atsitiktinis smūgis žemiau juostos į S. Dumasą) – 1 raundas, 0:51

Aldenas Coria nugalėjo Alessandro Costą techniniu nokautu (trauma) – 3 raundas, 0:47

Montserrat Rendon nugalėjo Alicę Pereirą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 30-27)

Daniilas Dončenka nugalėjo Rodrigo Sezinando techniniu nokautu – 1 raundas, 4:27

