Kelvinas Gastelumas gavo didžiulę baudą – UFC fanai ragina jį pašalinti iš organizacijos

K. Gastelumas svėrė 86,6 kg – net 2,27 kg daugiau nei vidutinio svorio kategorijos limitas. Jo varžovas amerikietis Dustinas Stoltzfusas (16-7) su savo užduotimis susitvarkė ir pasiekė 84,14 kg svorį.
Jei kovotojas nežymiai viršija svorio limitą, iš jo yra atimama 20 proc. uždarbio, kuris atitenka varžovui. Jei limitas viršijamas žymiai, tada bauda siekia 30 proc. kovotojo uždarbio. Tuo tarpu K. Gastelumas buvo taip toli nuo tikslo, kad jam nuspręsta skirti vieną didžiausių baudų UFC istorijoje – kovotojas neteko net 35 proc. savo uždarbio.
Reikia pažymėti, kad D. Stoltzfusas turėjo teisę nesutikti kautis su svorio nenumetusiu varžovu. UFC istorijoje yra buvę daug atvejų, kai kovos būna atšaukiamos vienam iš sportininkų ne taip žymiai viršijus limitą.
Fanai socialiniuose tinkluose jau ėmė reikalauti, kad UFC prezidentas Dana White‘as atleistų K. Gastelumą. Kai kurie organizacijos kovotojai taip pat stebėjosi svėrimų rezultatais ir negalėjo patikėti, kad K. Gastelumas buvo taip toli nuo tikslo.
K. Gastelumas 2019 m. kovojo dėl laikinojo UFC pasaulio čempiono diržo, bet tada pralaimėjo Israeliui Adesanyai. Įdomu tai, kad K. Gastelumas anksčiau sugebėdavo numesti svorį iki pusvidutinio svorio kategorijos ribos (77,11 kg).
UFC turnyro San Antonijuje (JAV) pagrindinę programą sekmadienį nuo 1 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
