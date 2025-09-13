Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Š.Jasikevičiaus auklėtiniai klupo kontroliniame mače, K.Žemaitis šventė pergalę

2025-09-13 22:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 22:07

Kontroliniame mače Kristupo Žemaičio atstovaujama Manisos BBSK komanda 84:78 (22:21, 18:19, 19:26, 25:12) nugalėjo Izmiro „Pinar Karšiyaka“ krepšininkus.

Š.Jasikevičius patyrė pralaimėjimą (Scanpix nuotr.)

Kontroliniame mače Kristupo Žemaičio atstovaujama Manisos BBSK komanda 84:78 (22:21, 18:19, 19:26, 25:12) nugalėjo Izmiro „Pinar Karšiyaka" krepšininkus.

0

K.Žemaitis nugalėtojams per 22 minutes pelnė 10 taškų (1/3 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, išprovokavo pražangą ir 2 kartus pažeidė taisykles.

Izmiro komandai Christopheris Chiozza įmetė 25 taškus, nugalėtojams Judah Mintzas surinko 17.

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ 69:74 (25:20, 18:15, 11:20, 15:19) nusileido Eseniero „Erokspor“ ekipai.

Pralaimėjusiems Tarikas Biberovičius pelnė 13 taškų (1/4 trit.), Wade’as Baldwinas surinko 10 (2/7 dvit.).

Nugalėtojams Arna Egehanas įmetė 14 taškų (7 atk. kam.), Langstonas Galloway’us pridėjo 13.

