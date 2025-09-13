Š.Jasikevičiaus auklėtiniai klupo kontroliniame mače, K.Žemaitis šventė pergalę

K.Žemaitis nugalėtojams per 22 minutes pelnė 10 taškų (1/3 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, išprovokavo pražangą ir 2 kartus pažeidė taisykles.
Izmiro komandai Christopheris Chiozza įmetė 25 taškus, nugalėtojams Judah Mintzas surinko 17.
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ 69:74 (25:20, 18:15, 11:20, 15:19) nusileido Eseniero „Erokspor“ ekipai.
Pralaimėjusiems Tarikas Biberovičius pelnė 13 taškų (1/4 trit.), Wade’as Baldwinas surinko 10 (2/7 dvit.).
Nugalėtojams Arna Egehanas įmetė 14 taškų (7 atk. kam.), Langstonas Galloway’us pridėjo 13.
