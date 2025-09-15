Lietuvos rankinio lygos sezonas prasidėjo sostinės derbiu ir vicečempionų pergale

Reguliariajame sezone visos komandos tarpusavyje sužais tris ratus. Reguliariojo sezono nugalėtojai iškovos tiesioginį kelialapį į pusfinalį, o 2-7 vietas užėmusios ekipos atkrintamąsias varžybas pradės nuo ketvirtfinalio etapo.
Jau pirmajame reguliariojo sezono ture laukė intriguojantis sostinės derbis. „Vilnius“ savo aikštelėje priėmė „Šviesos“ rankininkus. Šeimininkai geriau pradėjo rungtynes ir išsiveržė į priekį 4:1, bet dar neįpusėjus pirmam kėliniui „Šviesa“ išlygino rezultatą 6:6. Lygus rezultatas švieslentėje degė ir įpusėjus rungtynėms 13:13.
Po pertraukos aikštelėje jau dominavo „Šviesos“ rankininkai, iškovoję pergalę 33:30 (13:13).
„Šviesos“ komandą puolime į priekį vedė iš čempiono „Dragūno“ prieš sezoną į sostinę atvykęs Lietuvos rinktinės rankininkas Mykolas Lapiniauskas, pelnęs 10 įvarčių. Domantas Ivanauskas prie pergalės pridėjo 6 įvarčius, po 4 įvarčius pelnė Matas Aukštikalnis, Šarūnas Ugianskis ir Rapolas Valadka.
„Vilniaus“ komandai Martynas Lapinskas pelnė 10 įvarčių, Vaidas Drevinskas – 6, Giedrius Sveklas – 4, Arminas Milaknis – 3.
„Rankinio dievai lėmė, kad jau pirmame tyre vyko Vilniaus derbis. Žinant šį derbį, tai čia kaip finalas. Buvo tikrai geros rungtynės, – sakė antrą sezoną prie „Šviesos“ vairo pradėjęs treneris Gintaras Cibulskis. – Tenkina žaidėjų fizinis pasirengimas, aikštelėje atrodome visai neblogai. Sunkus darbas duoda vaisių ir tai džiugina. Techninio broko dar matosi ir norisi patobulinti gynybą, nes antrame kėlinyje praleidome 17 įvarčių. Tai yra per daug. Bet šiaip geros rungtynės. Pergalė derbyje yra pergalė. Saldu.“
Pergalingai sezoną pradėjo ir vicečempionai „Pieno žvaigždžių“ rankininkai. Pasvalio komanda namuose 29:21 (13:9) nugalėjo Varėnos „Ūlą“.
Praėjusį sezoną septintą vietą užėmusi „Ūlos“ komanda iki pertraukos neleido vicečempionams labiau atitrūkti, tačiau po pertraukos „Pieno žvaigždėms“ pavyko įgyti apčiuopiamą persvarą ir ją išlaikyti iki finalinės sirenos.
Nugalėtojams po 7 įvarčius pelnė iš Kauno „Granito“ perėjęs Modestas Štarolis bei Karolis Piragis, 5 įvarčius prie pergalės pridėjo ukrainietis Oleksandras Kasai, 4 įvarčius įmetė Titas Janušonis.
„Ūlos“ komandai Matas Daškevičius pelnė 4 įvarčius, Rokas Alekšiūnas, Ignas Savičius ir Tomas Valentukevičius įmetė po 3 įvarčius. Rezultatyviausias praėjusio sezono LRL rankininkas Deivas Eidukonis pelnė tik įvartį.
„Buvo nervingos rungtynėse. Jautėsi, kad esame stipresni, bet tą reikėjo įrodyti aikštelėje. Gynyboje gerai kovojome ir praleidome tik 21 įvartį, bet puolime dar trūksta geresnės realizacijos, nemažai nerealizuotų metimų buvo iš gerų padėčių. Aišku, dar labai trūksta ir komunikacijos, nes komandą papildė net aštuoni naujokai, – sakė „Pieno žvaigždžių“ treneris Gintaras Paškevičius. – Šį sezoną keliame tikslus patekti į ketvertuką. Po fantastiško praėjusio sezono neskrajojame padebesiais ir suprantame, kad reikia realiai vertinti situaciją, kad tokios komandos kaip „Dragūnas“, „Šviesa“ ar „Varsa“ yra didesnės favoritės už mus.“
Antrasis LRL turas vyks jau trečiadienį. Čempionai „Dragūno“ rankininkai sezoną pradės Varėnoje, „Šviesa“ antros pergalės sieks Alytuje, o „Pieno žvaigždės“ sostinėje susitiks su „Vilniaus“ komanda.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!