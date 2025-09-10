Lietuvos moterų rankinio lygos sezonas startuoja: atsinaujinusios komandos ir svarbiausi pokyčiai

Taip pat 2025/2026 metų LMRL sezone dalyvauja čempionių titulą ginanti Kauno raj. CASCADA-HC Garliava SC, ketvirtoje vietoje likusios Klaipėdos „Dragūno“ rankininkės bei Vilniaus miesto sporto mokyklos „Sostinės tauras“ ir Kauno „Žalgirio“ komandos.
Visos šios šešios komandos reguliariojo sezono metu sužais tarpusavyje ratu po tris kartus. Skirtingai nei pernai, atkrintamosios prasidės iškart nuo pusfinalio etapo, todėl po reguliariojo sezono penktą ir šeštą vietą turnyrinėje lentelėje užimsiančios komandos baigs pasirodymą čempionate, o likusios varžysis dėl aukščiausio apdovanojimo.
Naujajame sezone nebeišvysime rezultatyviausios LMRL žaidėjos Gabijos Pilikauskaitės: Vilniaus „Eglės“ lyderė persikėlė į Sosnica Gliwice klubą ir rungtyniaus Lenkijos lygoje. Kartu su G. Pilikauskaite iš „Sostinės tauro“ išvyko ir Dominyka Andronik. „Sostinės taurą“ paliko ir Silvija Mackonytė, kuri papildė Vilniaus „Eglės“ gretas bei šį savaitgalį su naujuoju klubu jau kėlė į viršų LRF Supertaurę.
Nukraujavo ir Kauno „Žalgiris“: net trys žaidėjos – Gabrielė Vėgėlytė, Marija Čelpačenko ir Gintė Jurkevičiūtė – persikėlė į Kauno raj. Cascada-HC Garliava SC komandą. Tačiau Kauno komandai pavyko į savo gretas susigrąžinti patyrusių sportininkių – „Žalgirio“ gretose rungtyniaus Vaida Šokelienė ir Elita Marija Šimaitė.
Kauno „Žalgiris“ yra vienintelis klubas, kuris sezoną pradeda su nauju vyriausiuoju treneriu – į šias pareigas grįžta ilgametis šios komandos strategas Antanas Skarbalius. Kartu su juo į štabą dirbti sugrįžo ir Aurika Celiešienė. Pasikeitimų trenerių štabe yra ir čempionių gretose: į pergalę Kauno raj. Cascada-HC Garliava SC komandą atvedęs Josip Stokic dirbs kartu su Lietuvos moterų nacionalinės rinktinės trenerio asistente Gintare Rašimiene.
Naujasis sezonas padovanojo ir dar vieną staigmeną – po pertraukos į rankinio tvarkaraštį sugrįžta Lietuvos moterų pirmos lygos varžybos. Jose dalyvauti užsiregistravo penkios komandos: VMSM Sostinės tauras-Eglė, SK Molėtai, Utenos DSC, Kauno r. sporto centas ir Šiaulių SC Dubysa.
Lietuvos moterų pirmos lygos reguliariajame sezone komandos tarpusavy sužais po du kartus ir varžybos baigsis finalinio ketverto renginiu, kurio metu bus sužaistos pusfinalių ir finalų rungtynės. Varžybos prasidės spalio 5 dieną.
