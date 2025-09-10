Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Baltijos regbio „Top“ lygoje – svarbios „Baltrex-Šiaulių“ ir „Vairo-Kalvio-Jupojos“ pergalės

2025-09-10 14:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 14:26

Baltijos regbio „Top“ lygoje prie pabaigos artėja reguliarusis sezonas. Pirmosiose dvejose šeštojo turo rungtynėse svarbias pergales iškovojo Šiaulių regbio grandai.

„Vairo-Kalvio-Jupojos“ ir „Šiaulių-Exto“ rungtynės | Evaldo Černiausko nuotr.

Baltijos regbio „Top“ lygoje prie pabaigos artėja reguliarusis sezonas. Pirmosiose dvejose šeštojo turo rungtynėse svarbias pergales iškovojo Šiaulių regbio grandai.

Čempionės titulą ginanti Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ ekipa svečiuose 37:14 (17:0) pranoko Kauno „Ąžuolą“.

Abiem klubams tai buvo svarbios rungtynės kovojant dėl antrosios vietos reguliariajame sezone. Visgi šiauliečiai šįkart turėjo pranašumą nuo pat susitikimo pradžios ir šventė gana užtikrintą pergalę.

„Džiaugsmas buvo stebėti nuo suoliuko žaidėjų norą, gerą gynybą, standartines situacijas. Tai mums turi būti geras startas lemiamoms kovoms. Mūsų komanda yra daug stipresnė kai visi žaidžia kaip kolektyvas. Žinoma, turime labai gerų individualių žaidėjų. Esu labai laimingas, kad tą šiandien parodėme“, – sakė „Baltrex-Šiaulių“ trenerių štabą papildęs ilgus metus profesionaliai Italijoje žaidęs Mantvydas Tveraga.

„Buvo svarbūs momentai pirmajame kėlinyje, kur tiesiog padarėme klaidų gynyboje ir leido varžovams pelnyti lengvus taškus. Vėliau bandėme atsakyti tuo pačiu, bet šiauliečiams pavyko apsiginti. Galiu pagirti varžovus už puikią gynybą“, – sakė „Ąžuolo“ atstovas Valdas Monginas.

Kitose rungtynėse Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ po atkaklios kovos 38:25 (15:13) įveikė „Šiaulių-Exto“ klubą.

Mačas prasidėjo atkaklia ir kieta kova. Nors „Vairas“ pirmo kėlinio viduryje atitrūko 15:3, dar iki pertraukos „Šiauliai-Exto“ atsakė savo išpuoliais ir skirtumas tarp komandų buvo minimalus. Antrojo kėlinio pradžioje rezultatas tapo lygus 18:18. Tik antroje kėlinio pusėje „vairiečiai“ galutinai perėmė iniciatyvą ir iškovojo nelengvą pergalę.

„Lūžis įvyko po 10-15 minutės antrajame kėlinyje. Rungtynės buvo banguotos ir priešininkai demonstravo tikrai gerą kovą. Nėra lengva laimėti tokias rungtynes“, – teigė „Vairo-Kalvio-Jupojos“ treneris Gediminas Marcišauskas.

„Turime tas pačias problemas kaip ir pernai – trumpą suolą ir jėgų stygių. Priešingai negu anksčiau, šįkart kovėmės iki pabaigos. Varžovai šįkart pabaigoje sužaidė labai techniškai ir tvarkingai. Mums nepavyko prasiilginti savo suolelio ir neturime resursų padaryti lūžį. Visgi kokybė, lyginant su pernai, smarkiai išaugo. Galbūt per anksti svajojome, kad galėtume ne tik suteikti solidžią kovą, bet ir laimėti“, – kalbėjo žaidžiantysis „Šiaulių-Exto“ treneris Tomas Zibolis.

Paskutinės turo rungtynės bus sužaistos sekmadienį, kai Vilniaus „Geležinis vilkas“ svečiuose susitiks su „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“ (Latvija) ekipa.

Baltijos regbio „Top“ lygoje pirmauja „Baltic XL-Livonia“ (24 tšk.). Antrąją vietą užima „Baltrex-Šiauliai“ (21 tšk.). Jos jau yra ramios dėl vietos pusfinalyje.

„Ąžuolas“ su 15 taškų jau sužaidė visas rungtynes ir kol kas yra trečias. Jį gali aplenkti tiek pat taškų turinti „Vairo-Kalvio-Jupojos“ ekipa, o į pirmąjį ketvertą dar pretenduoja Vilniaus „Geležinis vilkas“ (7 tšk.), kuriam liko dar du susitikimai.

