„Baltrex-Šiauliai“ pralaimėjo Baltijos „Top“ lygos lyderių mūšį, „Ąžuolas“ kyla į antrą vietą

Ja tapo „Baltic XL-LIvonia“ (Latvija) komanda, kuri lyderių akistatoje namuose 42:37 (21:20) palaužė čempionės titulą ginančią ir į trečiąją vietą smuktelėjusią Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ ekipą.
Šiauliečiai sėkmingiau pradėjo rungtynes ir pirmajame kėlinyje dukart įgijo dviženklę persvarą (10:0 ir 20:7). Visgi kėlinio pabaigoje latviai pelnė du žeminimus iš eilės ir išsiveržė į priekį 21:20.
Antrojo kėlinio pradžioje po labai gražios atakos per visą aikštę šiauliečiai susigrąžino pranašumą (27:21). Visgi po keletos minučių šeimininkai atsakė savo rezultatyviu išpuoliu. Nors po baudos smūgio „Baltrex-Šiauliai“ dar buvo trumpam išsiveržę į priekį 30:28, dar dvi sėkmingos „Livonia“ atakos leido šeimininkams atitrūkti 42:30. Techninis žeminimas paskutinėmis akimirkomis svečiams leido tik sušvelninti atsilikimą.
Vienas „Baltrex-Šiaulių“ lyderių Arnas Urbonas prisipažino, kad latviai išnaudojo savo pranašumą grumtynėse.
„Grumtynės ne visur, bet šlubavo. Labiausiai tai pasijautė po keitimų. Rungtynių pabaigą sužaidėme labai gerai, tačiau trūko geresnio žaidimo pirmo kėlinio pabaigoje ir antro pradžioje. Šaunuoliai latviai, jie labai stipriai patobulėjo nuo pernai“, – sakė A. Urbonas, pasidžiaugęs bent dviem klubo surinktais „bonus“ taškais.
Į antrąją vietą pakilo Kauno „Ąžuolas“, kuris savo aikštėje 34:17 (17:5) įveikė autsaiderę „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“ ekipą.
Lietingomis sąlygomis vykusiose rungtynėse kauniečiai buvo laikomi aiškiais favoritais, bet dėl pergalės teko gerokai pavargti. Pirmajame kėlinyje latviai buvo išlyginę rezultatą 5:5 ir tik paskutinėmis pirmosios mačo pusės minutėmis kauniečiai kiek labiau atitrūko (17:5).
Antrajame kėlinyje komandos apsikeitė rezultatyviomis atakomis ir didesnę laiko dalį „Ąžuolas“ turėjo 10 taškų persvarą (27:17). Mačo pabaigoje šeimininkai pelnė dar vieną žeminimą ir galiausiai įtvirtino pergalę.
„Iš tikrųjų tikėjomės sunkios kovos. Su „Miesnieki“ visada būna klampios rungtynės ir mes gal per daug įsivėlėme į artimą žaidimą. Pasidarėme sau emocinį bloką, atsirado daug klaidų. Džiaugiamės, kad išlipome iš šios klampios kovos ir pasiekėme pergalę“, – kalbėjo „Ąžuolo“ kapitonas Tautvydas Krasauskas.
Pirmosios šio Baltijos „Top“ lygos sezono lygiosios užfiksuotos Vilniuje – čia vietos „Geležinis vilkas“ sužaidė taikiai 17:17 (5:17) su „Šiaulių-Exto“ regbininkais.
Tiesa, tiek „Geležinis vilkas“ (3 tšk.), tiek „Šiauliai-Exto“ (2 tšk.) jau gerokai atsiliko nuo lyderių ketvertuko ir reikės gerokai pasistengti norint pakovoti dėl vietos pusfinalyje.
Sužaidus 10 min., pirmieji žeminimą pelnė svečiai, o kėlinio viduryje tuo pačiu atsakė ir vilniečiai. Visgi prabėgus pirmajam pusvalandžiui, šiauliečiai surengė dar vieną rezultatyvią ataką ir įgijo 12 taškų persvarą (17:5).
Antrajame kėlinyje iniciatyva priklausė „Geležiniam vilkui“, kuris gana greitai pelnė žeminimą (10:17). Visgi vėliau vilniečių atakos atsimušdavo į šiauliečių gynybos sieną ir rezultatą ilgą laiką nekito. Galiausiai po stipraus atakų šturmo šeimininkai paskutinės atakos metu sugebėjo išlyginti rezultatą.
„Esame labai nusivylę. Pagrindiniai momentai – prarasti kamuoliai kontaktų metu. Nebuvo tęstinumo ir dėl to negalėjome pelnyti daug taškų. Priešininkai žaidė tikrai gerai ir manau, kad abi komandos nepasiekėme tikslo, kokio norėjome“, – svarstė žaidžiantysis „Geležinio vilko“ treneris Dovydas Taujanskas.
„Noriu padėkoti „Geležinio vilko“ komandai. Matant, kaip jų jaunimas auga ir tobulėja, tai tiesiog džiaugiasi širdis, nes Lietuvos regbio rinktinėje turime naujų vėjų. Į Vilnių atvykome kautis ir pusė lūpos kalbėjome apie pergalę, bet žinojome, kad čia laimėti bus sunku. Nenoriu nieko kritikuoti, bet gavę tiek daug geltonų kortelių ir baudų, dar gerai atsilaikėme“, – teigė žaidžiantysis „Šiaulių-Exto“ treneris Tomas Zibolis.
Visas ketverias rungtynes laimėjusi „Baltic XL-Livonia“ su 20 taškų jau užsitikrino vietą pusfinalyje. Toliau rikiuojasi „Ąžuolas“ (15 tšk.), „Baltrex-Šiauliai“ (11 tšk.) ir Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ (9 tšk.).
Jau šį savaitgalį dar vienas „Top“ lygos turas. Šeštadienį 14 val. „Baltrex-Šiauliai“ namuose susitiks su „Šiauliais-Exto“, o 16 val. „Geležinis vilkas“ namie priims „Vairą-Kalvį-Jupoją“. Sekmadienį Latvijoje įvyks „Baltix XL-Livonia“ ir Kauno „Ąžuolo“ akistata.
