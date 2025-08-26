Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S04E49: „Žalgirio“ Santa Barbara, rugsėjo Lietuvos rinktinė ir „Gintros“ startas Čempionių lygoje

2025-08-26 20:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 20:42

Rugpjūtis baigiasi, su juo ir dar vienas „FutbolasLT“ sezonas. Paskutinėje ketvirtojo sezono tinklalaidėje einamuosius lietuviško futbolo klausimus sprendė: Aurimas Budraitis, Naglis Miknevičius ir jau antrą savaitę paeiliui žiūrovų simpatijų sulaukęs Nerijus Vasiliauskas.

FutbolasLT | futbolas.lt fotomontažas

Rugpjūtis baigiasi, su juo ir dar vienas „FutbolasLT" sezonas. Paskutinėje ketvirtojo sezono tinklalaidėje einamuosius lietuviško futbolo klausimus sprendė: Aurimas Budraitis, Naglis Miknevičius ir jau antrą savaitę paeiliui žiūrovų simpatijų sulaukęs Nerijus Vasiliauskas.

0

Pirmoji diskusijos tema – tikra Santa Barbara „Žalgirio“ klube. Penktadienį įvykęs dalininkų susirinkimas, Mindaugo Kasperūno išrinkimas bei neišspręstas Vilmos Venslovaitienės įgaliojimų klausimas, tačiau nepaisant užkulisiuose tvyrančios įtampos – pasiaukojantis žalgiriečių žaidimas sekmadienio A lygos rungtynėse prieš „Hegelmann“.

Toliau tinklalaidės kūrėjai pasuko prie Lietuvos rinktinės aktualijų. Vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas jau ketvirtadienį pristatys sudėtį, su kuria stos į atrankos į 2026 metų Europos čempionatą mūšius prieš Maltą ir Nyderlandus.

Ne mažiau dėmesio sulaukė ir Šiaulių „Gintra“ – trečiadienį Lietuvos čempionės pradeda savo pasirodymą UEFA Čempionių lygoje. Apie pasiruošimą svarbiausioms metų rungtynėms „FutbolasLT“ pakalbino klubo vadovą Gintarą Radavičių.

Kaip įprasta, studijos šeimininkai apžvelgė savaitgalį sužaistas 26 turo A lygos rungtynes, atrinko MVP trijulę ir pabandė atspėti artėjančio 27 turo rezultatus. „Futbolo trupinių“ rubrikoje dominuojančiomis temomis tapo Moterų A lyga ir vyrų Pirma lyga, o epizodą tradiciškai vainikavo atsakymai į žiūrovų klausimus.

 

