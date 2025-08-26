Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Crvena Zvezda“ klubo gretas paliks Yago Dos Santosas

2025-08-26 20:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 20:17

Artimiausiu metu dar vienas Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšininkas atsisveikins su komanda.

Yago dos Santosas | Scanpix nuotr.

Artimiausiu metu dar vienas Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšininkas atsisveikins su komanda.

REKLAMA
0

Po Nemanja Nedovičiaus, Branko Lazičiaus ir Luka Mitrovičiaus raudonuosius paliks ir atakų organizatorius Yago Dos Santosas.

26 metų 175 cm ūgio brazilas nėra Belgrado klubo vyriausiojo trenerio planuose.

Jį šioje pozicijoje pakeis iš NBA atvykęs Devonte Grahamas.

Y. Dos Santosas „Crvena Zvezda“ gretose praleido dvejus metus.

Praeitą sezoną Eurolygoje įžaidėjas per vidutiniškai 16 minučių pasiekė 6,3 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir 3,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų