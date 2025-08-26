„Crvena Zvezda“ klubo gretas paliks Yago Dos Santosas

Po Nemanja Nedovičiaus, Branko Lazičiaus ir Luka Mitrovičiaus raudonuosius paliks ir atakų organizatorius Yago Dos Santosas.
26 metų 175 cm ūgio brazilas nėra Belgrado klubo vyriausiojo trenerio planuose.
Jį šioje pozicijoje pakeis iš NBA atvykęs Devonte Grahamas.
Y. Dos Santosas „Crvena Zvezda“ gretose praleido dvejus metus.
Praeitą sezoną Eurolygoje įžaidėjas per vidutiniškai 16 minučių pasiekė 6,3 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir 3,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!