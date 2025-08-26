Oficialu: Paulius Golubickas keliasi į Suomijos čempionų gretas

Radono „Radomiak“ klubas iki šių metų pabaigos paskolino 26-erių metų lietuvį Suomijos čempionams Kuopio „KuPS“ klubui.
Šiuo metu „KuPS“ Suomijos pirmenybėse turi 43 taškus bei rikiuojasi antroje lygos vietoje. Tiesa, pirmaujantis Turku „Inter“ klubas turi tiek pat taškų.
„Džiaugiuosi, kad čia atvykau. Iškart pajutau teigiamą energiją ir gerą nuotaiką. Rytoj geriau pažinsiu miestą. Tai puiki proga man parodyti savo stipriąsias puses. Man patinka žaisti su kamuoliu, perduoti kamuolį ir varytis. Mano stipriosios pusės yra žaidimas vienas prieš vieną ir perdavimai į kraštus bei kitas erdves. Kaip puolantis žaidėjas, mano tikslas – sukurti daug progų savo komandos draugams“, – prisistatė P. Golubickas.
„Galimybė žaisti Europoje yra puikus priedas, bet labiausiai laukiu žaidimo ir pagalbos komandai siekiant sėkmės Suomijos „Veikkausliiga“ pirmenybėse. Atrodo, kad čia kova tikrai lygi, todėl noriu parodyti savo įgūdžius ir kovoti dėl žaidimo laiko“, – pridūrė atakuojantis saugas.
Daugiau nei 30 rungtynių Lietuvos rinktinėje sužaidęs P. Golubickas šiame „Ekstraklasa“ sezone vos 3 kartus žengė į aikštė, bet sužaidė tik 24 minutes.
