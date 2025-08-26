Thierry Henry apie Alexanderį Isaką: „Futbole taikomi dvigubi standartai“

Pasak buvusio puolėjo, perėjimų situacijose dažnai pasireiškia dvigubi standartai, kurie priklauso nuo to kaip pasirodo žaidėjai.
„Kai žaidėjas puikiai atrodo ir nori išvykti, visi kelia triukšmą, nes tai – nuostolis komandai. Tačiau kai futbolininkas prastai žaidžia ir klubas nori jo atsikratyti, kažkodėl niekas dėl to žaidėjo neišgyvena.“
T. Henry pabrėžė, jog šiuo atveju didžiulis spaudimas kyla todėl, kad A. Isakas yra svarbus ir sėkmingas žaidėjas. Jis atkreipė dėmesį, kad futbolininkų likimo klausimai dažnai sprendžiami pagal jų rezultatus aikštėje – gerai žaidžiančiam perėjimas sunkiai atleidžiamas, o prastam komandą priverčiami palikti komandą tyliai.
Šiuo metu analitiko darbą dirbantis prancūzas išskyrė, kad klubai ir sirgaliai nesielgia nuosekliai – rūpestis išreiškiamas tik tiems žaidėjams, kurie svarbūs komandai, o kiti išleidžiami be didesnių emocijų. T. Henry teigimu, ši situacija turėtų paskatinti diskusiją apie futbolo verslo etiką ir žaidėjų teises.
Priminsime, jog norą palikti „Newcastle United“ išreiškęs A. Isakas atsisako padėti savo komandai ir nedalyvauja „Premier“ lygoje.
