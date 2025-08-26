Ateities žvaigždės: labiausiai intriguojantys Europos čempionato jaunieji krepšininkai

Portalas Krepsinis.net pristato įdomiausių jaunųjų krepšininkų, kurie šių metų čempionate gali tapti tikrais atradimais, apžvalgą. Joje pateikiami ryškiausi ir įdomiausi 2025 metų Europos čempionate rungtyniausiantys jaunieji talentai, gimę ne vėliau kaip 2004 metais.
Alexas Sarras (Prancūzija)
Antrasis praėjusių metų NBA naujokų biržos šaukimas Prancūzijos rinktinėje šiemet galėjo net nežaisti arba būti suolo gale. Tačiau į rinktine neatvykus trims elitiniams vidurio puolėjams – Viktorui Wembanyamai, Rudy Gobertui ir Matiassui Lessortui, A.Sarras bus vienas iš svarbiausių žaidėjų prancūzų priekinėje linijoje. Buvęs Jono Valančiūno komandos draugas sužaidė solidų pirmąjį sezoną Vašingtono „Wizards“ gretose. 20-metis aukštaūgis rinko po 13 taškų ir atkovodavo po 6,5 kamuolio. Jaunasis centras pirmajame savo sezone pasižymėjo itin solidžiais gynybiniais sugebėjimais po krepšiu bei rodė, kad gali išplėsti aikštelę mesdamas tritaškius ir vidutinio nuotolio metimus. Nors pataikymo procentas sezone ir nebuvo labai geras, bet aiškiai matyti, kad tai galintis plėsti aikštelę aukštaūgis. Kalbant apie rinktinę, A. Sarro potencialą draugiškose rungtynėse geriausiai parodė mačas su Juodkalnija, kuomet vidurio puolėjas per 14 minučių surinko 16 taškų ir įmetė keturis tritaškius iš penkių. Kitose parsiruošimo rungtynėse A.Sarras nežibėjo, bet prancūzų sirgaliai neabejotinai lauks gero jo žaidimo čempionate ir tikėsis, kad jaunajam krepšininkui pavyks kompensuoti didžiųjų žvaigždžių netektis.
Zaccharie Risacheras (Prancūzija)
Pirmasis šaukimas 2024 metų NBA naujokų biržoje pasitinka savo debiutą didžiajame turnyre su Prancūzijos rinktine. Neįtikėtinų fizinių duomenų puolėjas atstovaudamas Atlantos „Hawks“ rinko po 12,6 taško ir atkovodavo po 3,6 kamuolio. 20-metis talentas savo pirmajame sezone stipriausioje planetos lygoje įsibėgėjo lėtai, tačiau sezonui nusiritus į antrą pusę Z.Risacheras gerokai pagerino beveik visus savo statistinius rodiklius ir liko antras NBA metų naujoko rinkimuose. Vis tik prancūzas nėra tipinis šių laikų perimetro talentas, kadangi tai nėra krepšininkas daug kuriantis pats. Didžiausi jo ginklai – tritaškiai metimai ir kirtimai po krepšiu. Draugiškose Prancūzijos rinktinės rungtynėse puolėjas iš konteksto nekrito ir sužaidė solidžias rungtynes prieš ispanus ir britus. Sidnėjaus olimpinių žaidynių sidabro medalio laimėtojo Stafano Risachero sūnui neabejotinai numatomas svarbus vaidmuo vedant į medalius itin talentinga Prancūzijos rinktinę ne tik šiais metais, bet ir mažiausiai visą artėjantį dešimtmetį.
Bilalas Coulibaly (Prancūzija)
Dar vienas prancūzas šiame sąraše. Tai tik parodo kokį neišsemiamą baseiną talento turi ši šalis. B.Coulibaly jau sužaidė dvejus sezonus Wašingtono „Wizards“ klube, kur buvo stabilus startinio penketo krepšininkas. Stipriausioje planetos lygoje puolėjas yra vertinimas už savo gynybą. Puolime 21-erių metų krepšininkas taip pat tobulėja – praėjusį sezoną jis fiksavo 12,3 taško vidurkį. Tiesa, šlubuoja jo pataikymas iš tolimesnių distancijų – tritaškius praėjusiame sezone 199 centimetrų ūgio krepšininkas metė vos 28 procentų tikslumu. Nepaisant to, B.Coulibaly gali tikėtis svarbaus vaidmens rinktinėje ir tapti vienu pagrindinių ekipos gynybos ramsčiu tiek šiemet, tiek ateityje.
Mario Saint-Supery (Ispanija)
Karjeras baigus didiesiems ispanų grandams, daugkartiniai Europos čempionai nebeturi tokių ryškių žvaigždžių. Tačiau dažnai iškovojami jaunimo čempionatų medaliai rodo, kad ši šalis jaunųjų talentų nestokoja. Artėjančiame čempionate rungtyniaus net du ypatingai jauni, 19-mečiai, gynėjai. Vienas iš jų – M.Saint-Supery. Nepaisant jauno amžiaus, vyrų krepšinis šiam 190 centimetrų ūgio įžaidėjui nėra svetimas. Jis praėjusį rungtyniavo Ispanijos lygoje ir atstovavo Manresos BAXI klubą. Tiek Ispanijos, tiek FIBA čempionų lygoje jaunuolis buvo svarbus rotacijos žaidėjas ir atrodė solidžiai. Kitą sezoną Malagos „Unicaja“ sistemoje augęs ispanas rungtyniaus NCAA ir atstovaus Gonzagos „Bulldogs“. Šis žaidėjas nepasižymi įspūdingomis fizinėmis savybėmis, tačiau demonstruoja itin brandų žaidimą, gerai valdo kamuolį, kuria progas kitiems ir solidžiai atakuoja iš distancijos. Jam numatomas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržos antrajame rate. Tiesa, draugiškuose mačuose įžaidėjas nežibėjo. Nepaisant to, tikėtina, kad jam atitieks solidus kiekis minučių Ispanijos rinktinėje jau šiemet, kadangi pasirinkimų jo pozicijoje, ypatingai iškritus Alberto Diazui, daug nėra.
Sergio De Larrea (Ispanija)
Kitas 19-metis jaunuolis Ispanijos rinktinėje yra pat turintis itin aukšto lygio patirties vyrų krepšinyje ir netgi sužaidęs vienerias rungtynes Eurolygoje. Pernai jis atstovavo Valensijos „Valencia“ klubui ir buvo nemažai pasitikėjimo sulaukiantis rotacijos žaidėjas vienoje stipriausių Ispanijos komandų. S. De Larrea yra vienas tų retų jaunųjų europiečių, liekančių tobulėti Europoje – kitą sezoną jis su Valensijos klubu vėl rungtyniaus Eurolygoje. Draugiškose rungtynėse 198 centimetrų ūgio gynėjas sulaukė nemažai Sergio Scariolo pasitikėjimo ir žaidė vidutiniškai daugiau nei po 21 minute, o paskutinėse rungtynėse prieš vokiečius buvo rezultatyviausiais visoje komandoje. Ispanas pasižymi gera kamuolio kontrole, geru aikštės matymu ir solidžiu metimu iš distancijos. Kitų metų naujokų biržoje jis taip pat yra matomas antrajame rate. Ispanai tikisi, kad būtent M.Saint-Superry ir S. De Larrea taps naujosiomis, į skambias pergales vedančiomis perimetro žvaigždėmis ir galės lygiavertiškai pakeisti praėjusios kartos legendas, kaip Sergio Llulą, Sergio Rodiguezą ar Ricky Rubio.
Mika Muurinenas (Suomija)
Jauniausias šio sąrašo krepšininkas. Suomijos rinktinės puolėjui šiemet sukako 18 metų. Tiesa, rinktinėje jis debiutavo jau praėjusių metų olimpinėje atrankoje. Ten jis pernelyg nežibėjo, bet vaizdo aikštelėje tikrai negadino. Daug progų jaunuolis negauna ir šių metų draugiškose rungtynėse, tačiau vien tai, kad tokios amžiaus krepšininkas jau važiuoja į tokį turnyrą parodo, kad vaikinas talento tikrai nestokoja. Kitų metų biržoje 205 centimetrų ūgio puolėjui, praėjusį sezoną rungtyniavusiam vidurinės mokyklos komandoje JAV, prognozuojamas pirmojo rato šaukimas. Skautai vertina jo kamuolio varymo, perdavimo ir metimo įgūdžius, didelis šio talento pliusas – rečiau tokio ūgio krepšininkams būdingas universalumas ir greitis. Nors kol kas M.Muurinenui daugiau tenka slėptis už Lauri Markkaneno šešėlio, ateityje jaunasis krepšininkas gali tapti puikiu dabartinės šalies krepšinio žvaigždės partneriu nacionalinėje komandoje.
Saliou Niangas (Italija)
Senegale gimęs Italijos rinktinės jaunasis talentas šių metų NBA naujokų biržoje buvo pasirinktas 58-uoju šaukimu Klivlando „Cavaliers“ komandos. Tiesa, debiuto stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje teks palaukti – kitą sezoną 199 centimetrų ūgio puolėjas debiutuos Eurolygoje ir atstovaus Bolonijos „Virtus“ klubui. Gerais fiziniais duomenimis, universalumu, mobilumu ir atletiškumu pasižymintis krepšininkas pastaruosius du sezonus praleido Europos taurėje žaidžiančioje Trento „Dolomiti Energia“ komandoje. Nors ir matomas jo spartus tobulėjimas, S.Niangui norint tapti aukščiausio lygio krepšininku dar tikrai trūksta įgūdžių puolime – šlubuoja jo pataikymas iš distancijos ir gebėjimas susikurti progas. Draugiškose Italijos rinktinės rungtynėse S.Niangas savas progas išnaudojo produktyviai. Paskutiniosiose pasiruošimo rungtynėse prieš graikus S.Niangas surinko 14 taškų ir atkovojo 6 kamuolius, kas parodo, kad krepšininkas tikrai gali sulaukti progų ir artėjančiame Europos čempionate.
Alexandros Samodurovas (Graikija)
Ką tik žibėjęs U20 Europos čempionate A.Samodurovas išsikovojo vietą ir vyrų rinktinėje. 20-metis vidurio puolėjas pastaruosius du sezonus atstovavo graikų grandui Atėnų „Panathinaikos“, tačiau ten daug progų nesulaukė. Vis tik Graikijos rinktinėje didelių vardų, ypatingai neatvykus Georgios Papagianniui, centro pozicijoje nėra, todėl 210 cm ūgio krepšininkas turėtų sulaukti nemažai šansų artėjančiame čempionate. A.Samodurovas pasižymi šiuoliakiniam vidurio puolėjui svarbiomis savybėmis – gebėjimu plėsti aikštelę ir mobilumu. Neturint daug konkurencijos vidurio puolėjo pozicijoje, Samodurovas turi šansą tapti graikų atradimu šiame čempionate.
Krepsinis.net praktikantas Tadas Pašiušis
