  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

„Geležinio vilko“ regbininkai parklupdė „Vairą“, Šiaulių derbyje triumfavo „Baltrex-Šiauliai“

2025-08-31 23:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 23:15

Savaitgalį tęsėsi intriguojančios kovos Baltijos regbio „Top“ lygoje. Visose trejose rungtynėse skirtumas tarp komandų nesiekė 10 taškų.

Rungtynių akimirka | Elvio Žaldario nuotr.

Savaitgalį tęsėsi intriguojančios kovos Baltijos regbio „Top" lygoje. Visose trejose rungtynėse skirtumas tarp komandų nesiekė 10 taškų.

0

Gana netikėtą, bet labai svarbią pergalę iškovojo Vilniaus „Geležinis vilkas“, savo aikštėje 22:20 (12:7) palaužęs labiausiai tituluotą Lietuvos regbio klubą Šiaulių „Vairą-Kalvį-Jupoją“.

Vilniečiai jau pirmosiomis rungtynėmis pelnė pirmą žeminimą (5:0), bet pirmo kėlinio viduryje į priekį išsiveržė svečiai (7:5). Po kelių minučių „Geležinis vilkas“ surengė dar vieną rezultatų išpuolį (12:7).

Antrajame kėlinyje komandos apsikeitė tiksliais baudos smūgiais, o likus žaisti apie 10 min., šiauliečiai pelnė žeminimą ir išsiveržė į priekį 18:15. Tuomet „Geležinis vilkas“ ėmėsi lemiamo šturmo ir galiausiai paskutinėmis minutėmis pelnė pergalingą žeminimą su realizacijos smūgiu (22:20).

Čempiono titulą ginantis Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ klubas turėjo gerokai pavargti, bet 24:17 (12:3) palaužė „Šiaulių-Exto“ regbininkus.

Čempionai gana greitai pelnė pirmuosius 5 taškus, bet „Šiauliai-Exto“ atsakė tiksliu baudos smūgiu ir vėliau gana sėkmingai gynėsi. Vis tik pirmo kėlinio pabaigoje „Baltrex-Šiauliai“ kiek atitrūko (12:3).

Antrajame kėlinyje „Baltrex-Šiauliai“ įgijo dviženklį pranašumą, bet kovingieji varžovai neleido atsipalaiduoti iki pat pabaigos ir sugebėjo pralaimėti garbingu skirtumu.

Likusios rungtynėse Kauno „Ąžuolas“ išvykoje 12:20 (12:3) nusileido lygos lyderei ir be pralaimėjimų žygiuojančiai „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) ekipai.

Kauniečiai sėkmingiau pradėjo rungtynes ir laimėjo pirmą kėlinį 12:3. Vis tik antrajame kėlinyje kauniečiams nebepavyko įveikti varžovų gynybos, o šeimininkai gana greitai pelnė du žeminimus ir išsiveržė į priekį. Vėliau latviai pelnė taškus baudos smūgiu ir iškovojo penktąją pergalę.

„Top“ lygoje pirmauja „Baltic XL-Livonia“ (24 tšk.), jau praktiškai užsitikrinusi reguliariojo sezono nugalėtojos titulą. Dėl vietos pusfinalyje jau beveik ramūs yra „Baltrex-Šiauliai“ (16 tšk.) bei „Ąžuolas“ (15 tšk.).

Toliau rikiuojasi „Vairas_Kalvis-Jupoja“ (10 tšk.), o jam įkandin žengia „Geležinis vilkas“ (7 tšk.).

Kitą savaitgalį „Vairas-Kalvis-Jupoja“ žais su „Šiauliais-Exto“, „Ąžuolas“ – su „Baltrex-Šiauliais“, o „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“ (Latvija) su „Geležiniu vilku“.

