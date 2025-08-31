Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Carlosas Alcarazas atliko įspūdingą smūgį ir žengė į „US Open“ ketvirtfinalį

2025-08-31 23:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 23:10

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras. Sekmadienį vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) per 2 valandas 13 minučių 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 nugalėjo prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-82). Tai buvo jau ketvirta ispano pergalė prieš prancūzą iš tiek pat galimų.

0

C. Alcarazas jau ketvirtajame mačo geime sukūrė reto grožio epizodą. Ispanas pergalingą tašką šiame geime pelnė beprotišku smūgiu per nugarą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, o pratęsime prancūzas pirmasis laimėjo tašką varžovo padavimų metu (1:2). Visgi, tuomet C. Alcarazas pakėlė savo žaidimą į kitą lygį, spurtavo net 5:0 ir sėkmingai baigė pratęsimą.

Ispanas antrajame sete pagaliau ėmė kurtis „break pointus“ ir šeštajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją. A. Rinderknechas atsitiesti bandė jau po kelių minučių, bet nerealizavo abiejų susikurtų „break pointų“. Trečiojo seto starte C. Alcarazas pralaimėjo „break pointą“, o devintajame geime varžovo padavimų metu atitrūko net 40:0 ir palaužė prancūzą. A. Rinderknechas trečiajame sete „break pointų“ neturėjo.

C. Alcarazas dar nėra sulaukęs 23-ejų metų, bet jau 13-ą kartą karjeroje pateko į „Didžiojo kirčio“ turnyro ketvirtfinalį. Pagal šį rodiklį amžiaus grupėje iki 23 metų per šiuolaikinę teniso istoriją C. Alcarazui prilygsta vos dvi legendos – Bjornas Borgas bei Borisas Beckeris.

Ketvirtfinalyje C. Alcarazas susitiks su čeku Jiri Lehečka (ATP-21), 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2 įveikusiu Prancūzijos veteraną Adrianą Mannarino (ATP-77).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

