Po gėdingo milijonieriaus poelgio lenkai ėmėsi veiksmų: įmonės reitingas krito į rekordines žemumas

Vienam iš berniukų lenkas nusprendė padovanoti savo kepuraitę. Visgi, tuomet įsikišo šalia stovėjęs vyriškis, kuris pavogė kepuraitę ir nuliūdino berniuką. K. Majchrzakas to epizodo nepastebėjo, bet po mačo nusprendė imtis veiksmų, galiausiai surado berniuką ir antrą kartą įteikė jam kepuraitę. Šį kartą vaiko jau niekas neapvogė.
Buvo išsiaiškinta, kad berniuką apvogęs vyras yra...lenkų milijonierius Piotras Szczerekas. Jis, pavogęs kepurę, greitai paslėpė ją tarp žmonos daiktų. Teigiama, kad verslininkas vadovauja „Drogbruk“ trinkelių klojimo įmonei Lenkijoje, kuri remia šalies tenisą.
„Marca“ teigimu, po kilusio skandalo P. Szczerekas išjungė savo socialinių tinklų paskyras, tad pikti lenkai savo nuomonę ėmė reikšti „gowork.pl“ portale. Ten prasidėjo masinė akcija skirti 1 žvaigždutės įvertinimą „Drogbruk“ įmonei. Bendras įvertinimų skaičius jau pasiekė beveik 24 tūkstančius, o įmonės reitingas nukrito iki gėdingų 1,4 balo. Pikti lenkai, neigiamai įvertindami įmonę, dažniausiai dar ir parašo negražų komentarą apie patį P. Szczereką.
Tame pačiame portale buvo pradėtas platinti ir neva paties P. Szczereko atsakas. Ten rašoma, kad lenkas vadovavosi principu „kas pirmesnis – tas gudresnis“, ragino nesureikšminti menkavertės kepuraitės ir pabrėžė, kad žmonės atsakingiau rinktų žodžius, nes už įžeidinėjimus gali būti paduoti į teismą. Tiesa, nėra jokių įrodymų, kad tą žinutę parašė pats P. Szczerekas, o ne koks nors apsimetėlis.
K. Majchrzakas pažymėjo, kad davė P. Szczerekui apvogto berniuko mamos duomenis, tad verslininkas gali bandyti gelbėti savo įvaizdį.
„Jis nori ištaisyti šitą situaciją, tad daviau jam Brocko (apvogto berniuko – aut. past.) mamos duomenis, kad jis galėtų su ja susisiekti socialiniuose tinkluose. Gal jis pats kažko imsis“, – teigė tenisininkas.
