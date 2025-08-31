Kalendorius
Lewiso Hamiltono nesėkmių ruožas tęsiasi: avarija Nyderlanduose ir pagerintas „Ferrari“ antirekordas

2025-08-31 22:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-31 22:58

Septyniskart pasaulio čempiono Lewiso Hamiltono debiutinis sezonas „Ferrari“ komandoje ir toliau klostosi itin nesėkmingai. Sekmadienį Nyderlanduose vykusiose 15-osiose sezono lenktynėse britas patyrė avariją ir pasitraukė iš kovos, taip pasiekdamas ir naują, nemalonų komandos antirekordą.

Lewisas Hamiltonas | „Stop“ kadras

Lenktynių pradžioje L. Hamiltonas demonstravo gerą tempą ir su komanda svarstė ankstyvo sustojimo boksuose strategiją. Tačiau trečiajame trasos posūkyje viskas baigėsi. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Avarija mane užklupo netikėtai. Staiga praradau bolido galinės dalies kontrolę ir viskas buvo baigta. Labai skaudu, nes iki tol atrodė, kad darome progresą, o etapą baigėme be taškų“, – po incidento kalbėjo L. Hamiltonas.

Šios lenktynės L. Hamiltonui buvo 15-osios su „Ferrari“ komanda. Per jas britui taip ir nepavyko iškovoti vietos ant podiumo (neskaitant sprinto lenktynių). Taip jis pagerino 33 metus gyvavusį komandos antirekordą, anksčiau priklausiusį italui Ivanui Capelli, kuris 1992-aisiais su „Ferrari“ be podiumo nuvažiavo 14 lenktynių.

Artimiausioje ateityje vilčių taip pat nedaug. Jau šį savaitgalį vyksiančiose Italijos GP lenktynėse legendinėje Monzos trasoje – „Ferrari“ namuose – L. Hamiltonas startuos su 5 starto pozicijų bauda. Ji skirta už greičio viršijimą esant dviguboms geltonoms vėliavoms dar prieš lenktynių Nyderlanduose pradžią.

 

