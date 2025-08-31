Lewiso Hamiltono nesėkmių ruožas tęsiasi: avarija Nyderlanduose ir pagerintas „Ferrari“ antirekordas

Lenktynių pradžioje L. Hamiltonas demonstravo gerą tempą ir su komanda svarstė ankstyvo sustojimo boksuose strategiją. Tačiau trečiajame trasos posūkyje viskas baigėsi.
„Avarija mane užklupo netikėtai. Staiga praradau bolido galinės dalies kontrolę ir viskas buvo baigta. Labai skaudu, nes iki tol atrodė, kad darome progresą, o etapą baigėme be taškų“, – po incidento kalbėjo L. Hamiltonas.
Šios lenktynės L. Hamiltonui buvo 15-osios su „Ferrari“ komanda. Per jas britui taip ir nepavyko iškovoti vietos ant podiumo (neskaitant sprinto lenktynių). Taip jis pagerino 33 metus gyvavusį komandos antirekordą, anksčiau priklausiusį italui Ivanui Capelli, kuris 1992-aisiais su „Ferrari“ be podiumo nuvažiavo 14 lenktynių.
Artimiausioje ateityje vilčių taip pat nedaug. Jau šį savaitgalį vyksiančiose Italijos GP lenktynėse legendinėje Monzos trasoje – „Ferrari“ namuose – L. Hamiltonas startuos su 5 starto pozicijų bauda. Ji skirta už greičio viršijimą esant dviguboms geltonoms vėliavoms dar prieš lenktynių Nyderlanduose pradžią.
