Panevėžyje – tarptautinis rankinio turnyras „Panevėžio taurė 2025“

Turnyro varžybos vyks keturiose sporto bazėse - lengvosios atletikos manieže, „Nevėžio“ sporto komplekse, ir sporto salėse, įsikūrusiose Šermukšnių g. 31 bei Elektronikos g. 12.
Kaip ir kiekvienais metais savo jėgas išbandys ir Panevėžio sporto centro rankininkai, kurie sieks apginti miesto garbę bei įgyti neįkainojamos patirties kovodami su šalies bei užsienio žaidėjais.
„Džiaugiamės galėdami tęsti šią beveik tris dešimtmečius gyvuojančią tradiciją. Šis turnyras – puiki proga jauniesiems sportininkams pasitikrinti jėgas žaidžiant ne tik su šalies, bet ir kaimyninių šalių žaidėjais. O žiūrovams tai – sporto šventė, kupina emocijų ir azarto“, – sako Panevėžio sporto centro direktorius Saulius Raziūnas.
Įėjimas į visas varžybas nemokamas, tad organizatoriai kviečia visus Panevėžio miesto gyventojus ir svečius aktyviai palaikyti sportininkus bei mėgautis kokybišku reginiu.
Rugsėjo 13-14 d. varžybų tvarkaraštis
Rugsėjo 13 d. nuo 10 val. lengvosios atletikos manieže (Liepų al. 4) žais 2009 ir 2011 m. g. vaikinai.
Nuo 10 val. Elektronikos g. 12 sporto salėje žais 2010 m. g. merginos.
Nuo 10 val. Šermukšnių g. 31 žais 2010 m. ir 2014 m. g. merginos.
Nuo 10.35 val. „Nevėžio“ sporto komplekse (Taikos al. 11) žais 2013 m. g. vaikinai.
Rugsėjo 14 d. nuo 9 val. „Nevėžio“ sporto komplekse (Taikos al. 11) žais 2013 m. g. vaikinai.
Nuo 9 val. lengvosios atletikos manieže (Liepų al. 4) žais 2011 m. g. vaikinai.
Nuo 9 val. Elektronikos g. 12 sporto salėje susitiks 2009 m. g. merginos.
Nuo 9 val. Šermukšnių g. 31 žais 2010 m. ir 2014 m. g. merginos.
