Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Robertas Lewandowskis atskleidė kaip pasikeitė futbolo jaunimo motyvavimas ir trenerių požiūris

2025-09-15 18:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 18:01

Robertas Lewandowskis atvirai pasidalijo savo požiūriu į pokyčius futbolo treniruočių ir vadovavimo stiliuje

Robertas Lewandowski | Scanpix nuotr.

Robertas Lewandowskis atvirai pasidalijo savo požiūriu į pokyčius futbolo treniruočių ir vadovavimo stiliuje

REKLAMA
0

„Aš atstovauju kitai kartai, kai rėkimas buvo naudojamas kaip būdas motyvuoti visus. Dabar, jei per daug šauki į jaunus žmones, jų reakcija visiškai kitokia. Nebėra tos reakcijos, kad „parodysiu, jog klysti“, – naujoji karta nemėgsta, kai ant jų rėkiama. Tai ne tik apie žaidėjus, tai apie žmones apskritai.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

37-erių metų puolėjas ir „Barcelona“ žvaigždė, pabrėžė, kad šiuolaikiniai jauni žaidėjai reikalauja iš vadovų ir trenerių daugiau psichologinio supratimo bei kantrybės.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien ryškiai matau skirtumą tarp kartų. Anksčiau rėkimas buvo įprasta motyvavimo taktika. Dabar reikia kalbėtis, aiškinti, diskutuoti. Jie nesijaučia geriau, kai jiems rėkiama“, – sakė R. Lewandowskis.

REKLAMA

Jis prisipažino, kad pradžioje jam buvo iššūkis prisitaikyti prie naujos realybės, kur silpnoji grandis nėra fizinis pasirengimas, o psichologinis ryšys tarp trenerio ir žaidėjo. Tai lemia ne tik geresnius rezultatus aikštėje, bet ir ilgalaikį žaidėjų motyvaciją.

R. Lewandowskis išskyrė, kad šiuolaikiniai jauni talentai dažnai yra emocingesni ir jautresni kritikoms nei ankstesnės kartos, todėl tradicinis šauktinis įkvėpimo būdas dažnai gali sukelti priešingą efektą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų