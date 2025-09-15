Robertas Lewandowskis atskleidė kaip pasikeitė futbolo jaunimo motyvavimas ir trenerių požiūris

„Aš atstovauju kitai kartai, kai rėkimas buvo naudojamas kaip būdas motyvuoti visus. Dabar, jei per daug šauki į jaunus žmones, jų reakcija visiškai kitokia. Nebėra tos reakcijos, kad „parodysiu, jog klysti“, – naujoji karta nemėgsta, kai ant jų rėkiama. Tai ne tik apie žaidėjus, tai apie žmones apskritai.“
37-erių metų puolėjas ir „Barcelona“ žvaigždė, pabrėžė, kad šiuolaikiniai jauni žaidėjai reikalauja iš vadovų ir trenerių daugiau psichologinio supratimo bei kantrybės.
„Šiandien ryškiai matau skirtumą tarp kartų. Anksčiau rėkimas buvo įprasta motyvavimo taktika. Dabar reikia kalbėtis, aiškinti, diskutuoti. Jie nesijaučia geriau, kai jiems rėkiama“, – sakė R. Lewandowskis.
Jis prisipažino, kad pradžioje jam buvo iššūkis prisitaikyti prie naujos realybės, kur silpnoji grandis nėra fizinis pasirengimas, o psichologinis ryšys tarp trenerio ir žaidėjo. Tai lemia ne tik geresnius rezultatus aikštėje, bet ir ilgalaikį žaidėjų motyvaciją.
R. Lewandowskis išskyrė, kad šiuolaikiniai jauni talentai dažnai yra emocingesni ir jautresni kritikoms nei ankstesnės kartos, todėl tradicinis šauktinis įkvėpimo būdas dažnai gali sukelti priešingą efektą.
