Brazilijos futbolininkas vienašališkai nutraukė sutartį Saudo Arabijoje

Brazilijos futbolininkas savo oficialiame pareiškime per socialinius tinklus pabrėžė, jog pastarosiomis savaitėmis bandė draugiškai spręsti situaciją su „Al-Hilal“ vadovybe, tačiau nesulaukė jokio atsakymo ar kompromiso pasiūlymo. Tokį žingsnį jis motyvuoja noru pratęsti karjerą ir galimybę žaisti rungtynėse, kuri jam buvo atimta dėl klubui taikomų užsieniečių limito. „Al-Hilal“ tikino, jog jo neįtraukė į sudėtį prioritetą teikdami kitam jo pozicijos žaidėjui Theo Hernandezui bei keliems naujiems žaidėjams.
Saudo Arabijos klubas oficialiai pranešė, kad imsis visų įmanomų teisinių priemonių, siekdamas apginti savo interesus, vertindamas R. Lodi kontrakto nutraukimą kaip vienpusį pažeidimą. Komunikacijos direktorius Hisham Al-Kathiri pažadėjo informuoti sirgalius apie tolimesnius žingsnius ir pabrėžė, jog „Al-Hilal“ gins savo finansinius ir sutartinius interesus tiek FIFA, tiek Tarptautiniame sporto arbitraže.
Renanas Lodis prie „Al-Hilal“ prisijungė 2024 m. Šiuo metu jis svarsto galimybes grįžti į Braziliją arba pasirašyti sutartį Europoje ar Azijos lygose. Ši byla gali užsitęsti teismuose, ir nors R. Lodi jau yra laisvas derėtis su kitais klubais, Saudo Arabijos klubo teisinės akcijos gali apsunkinti jo greitą persikėlimą į kitą komandą.
