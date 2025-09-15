Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Brazilijos futbolininkas vienašališkai nutraukė sutartį Saudo Arabijoje

2025-09-15 17:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 17:36

Renanas Lodi sugrįžo į Braziliją ir oficialiai pranešė Saudo Arabijos klubo „Al-Hilal“ vadovybei apie savo kontrakto nutraukimą. Žaidėjas paliko klubą po to, kai jo neįregistravo „Saudi Pro League“ sezonui, o pats Lodis teigė, kad negali būti atimtas teisės dirbti ir užsiimti savo profesine veikla.

Renanas Lodi | Scanpix nuotr.

Renanas Lodi sugrįžo į Braziliją ir oficialiai pranešė Saudo Arabijos klubo „Al-Hilal“ vadovybei apie savo kontrakto nutraukimą. Žaidėjas paliko klubą po to, kai jo neįregistravo „Saudi Pro League“ sezonui, o pats Lodis teigė, kad negali būti atimtas teisės dirbti ir užsiimti savo profesine veikla.

REKLAMA
0

Brazilijos futbolininkas savo oficialiame pareiškime per socialinius tinklus pabrėžė, jog pastarosiomis savaitėmis bandė draugiškai spręsti situaciją su „Al-Hilal“ vadovybe, tačiau nesulaukė jokio atsakymo ar kompromiso pasiūlymo. Tokį žingsnį jis motyvuoja noru pratęsti karjerą ir galimybę žaisti rungtynėse, kuri jam buvo atimta dėl klubui taikomų užsieniečių limito. „Al-Hilal“ tikino, jog jo neįtraukė į sudėtį prioritetą teikdami kitam jo pozicijos žaidėjui Theo Hernandezui bei keliems naujiems žaidėjams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saudo Arabijos klubas oficialiai pranešė, kad imsis visų įmanomų teisinių priemonių, siekdamas apginti savo interesus, vertindamas R. Lodi kontrakto nutraukimą kaip vienpusį pažeidimą. Komunikacijos direktorius Hisham Al-Kathiri pažadėjo informuoti sirgalius apie tolimesnius žingsnius ir pabrėžė, jog „Al-Hilal“ gins savo finansinius ir sutartinius interesus tiek FIFA, tiek Tarptautiniame sporto arbitraže.

Renanas Lodis prie „Al-Hilal“ prisijungė 2024 m. Šiuo metu jis svarsto galimybes grįžti į Braziliją arba pasirašyti sutartį Europoje ar Azijos lygose. Ši byla gali užsitęsti teismuose, ir nors R. Lodi jau yra laisvas derėtis su kitais klubais, Saudo Arabijos klubo teisinės akcijos gali apsunkinti jo greitą persikėlimą į kitą komandą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų