Armandas Duplantis 14-ą kartą gerina šuolio su kartimi pasaulio rekordą ir iškovoja trečią pasaulio čempionato auksą iš eilės

Pirmadienį Tokijuje A. Duplantis trečiuoju ir paskutiniuoju bandymu įveikė 6,30 metro aukštį. Nors švedas kartelė lietė ir ji sudrebėjo, tačiau nenukrito ir A. Duplantis pradėjo švęsti pergalę.
Mondo Duplantis 🇸🇪 clears a World Record of 6.30m in the men's Pole Vault in Tokyo!!🥇🥇
World Record No. 14 for him!!🔥🔥pic.twitter.com/9n32pVkMPO— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 15, 2025
Už pergalę A. Duplantis gaus 70 tūkst. JAV dolerių ir dar 100 tūkst. dolerių premiją už pasaulio čempionate pasiektą rekordą.
6 metrų aukštį šiose varžybose įveikė tik M. Duplantis ir graikas Emmanouilas Karalis. Užsitikrinus pirmąsias dvi vietas, pirmasis šoko E. Karalis, kuris 6,05 m aukštyje vos kliudė kartelę. M. Duplantis be vargo įveikė 6,10 m, taip priversdamas E. Karalį, kurio asmeninis rekordas yra 6,08 m, bandyti 6,15 m aukštį.
Pirmuoju bandymu E. Karalis kliudė kartelę leisdamasis, tuo metu M. Duplantis pakėlė kartelę iki 6,15 m ir vėl sėkmingai ją įveikė.
Graikui liko vienas bandymas įveikti 6,20 m, bet jis vėl numušė kartelę ir liko su sidabro medaliu.
Trečią vietą iškovojo australas Kurtis Marschallas (5,95 m), kuris įveikė tokį patį aukštį kaip ir amerikietis Samas Kendricksas, tačiau jis turėjo daugiau nesėkmingų bandymų, todėl liko už prizininkų trejeto.
Luizianoje gimęs ir už motinos gimtinę atstovaujantis M. Duplantis auksą laimėjo 2021 m. Tokijo ir 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, taip pat dvejuose ankstesniuose pasaulio lauko čempionatuose ir trijuose iš eilės pasaulio uždarų patalpų čempionatuose. Nuo 2020 m. sezono pradžios jis laimėjo 97 iš 101 finalų.
M. Duplantis tapo pirmuoju šuolininku su kartimi, iškovojusiu tris pasaulio titulus iš eilės nuo ukrainiečio Sergejaus Bubkos laikų, kai šis 1983–1997 metais laimėjo šešis čempionatus iš eilės.
Nuo 2023 m. rugpjūčio A. Duplantis laimėjo jau 36 varžybas iš eilės, per tą laiką net aštuonis kartus pagerindamas pasaulio rekordą. Pirmą kartą rekordą jis pasiekė 2020 m. vasarį.
Dukart olimpinis čempionas kiekvieną iš 14 bandymų rekordą didino minimaliai – vos vienu centimetru.
Prieš A. Duplantį pasaulio rekordas buvo 6,16 m, kurį 2014 m. pasiekė prancūzas Renaudas Lavillenie.
This is what 6.30m looks like btw, outrageous.— The Olympic Games (@Olympics) September 15, 2025
A 14th World Record for Mondo Duplantis.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/09zT9zXvov
DITAJI GETS IT 🤩
🇨🇭's Ditaji Kambundji dips to perfection in the 100m hurdles, and wins her first international title with a national record of 12.24 🥵
🥈 Tobi Amusan 12.29
🥈 Tobi Amusan 12.29

🥉 Grace Stark 12.34#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/JZ8BD6P9jd— World Athletics (@WorldAthletics) September 15, 2025
Šiandien pasaulio lengvosios atletikos čempionate netikėtą pergalę iškovojo šveicarė Ditaji Kambundji, kuri laimėjo 100 m barjerinį bėgimą ir pagerino asmeninį rekordą nuo 12,40 iki 12,24 sek. bei tapo pirmąja Šveicarijos moterimi, iškovojusia olimpinės ar pasaulio lengvosios atletikos rungties titulą.
Antrą vietą užėmė pasaulio rekordininkė Tobi Amusan iš Nigerijos (12,29sek.), o trečią ir ketvirtą – amerikietės Grace Stark (12,34 sek.) ir olimpinė čempionė Masai Russell (12,44 sek.).
Naujosios Zelandijos bėgikas Geordie Beamishas septyniomis šimtosiosiomis sekundės aplenkė marokietį Soufiane’ą El Bakkali ir laimėjo 3000 m bėgimą su kliūtimis.
G. Beamishas tapo pirmuoju Naujosios Zelandijos sportininku, laimėjusiu bėgimo discipliną pasaulio čempionate, o kartu neleido S. El Bakkali iškovoti penkto iš eilės pasaulinio titulo bėgimo su kliūtimi rungtyje.
Kanadietė Camryn Rogers trečią kartą iš eilės tapo pasaulio čempione kūjo metimo rungtyje, numetusi 80,51 m. Tai antras geriausias rezultatas istorijoje po pasaulio rekordininkės lenkės Anitos Wlodarczyk (82,98 m).
