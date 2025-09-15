Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Gabijos Galvydytės pozicija pasaulio lengvosios atletikos čempionate vėl pasikeitė

2025-09-15 12:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 12:00

Tokijuje (Japonija) tęsiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kuriame į moterų 1500 m bėgimo rungties finalą nepavyko patekti Gabijai Galvydytei.

Salome Afonso ir Nele Wessel | Scanpix nuotr.

0

Lietuvė pirmajame pusfinalio bėgime finišavo 8-a (4:01.79) ir vėl galėjo pasivaržyti su pasaulio rekordininke Faith Kipyegon iš Kenijos, kuri buvo greičiausia (4:00.34). Iki 6-os vietos ir bilieto į finalą lietuvei trūko 0.49 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pradžių atrodė, kad G. Galvydytė pasaulio čempionate užėmė 14-ą vietą, bet maždaug po valandos tapo aišku, kad lietuvė nukrito į 15-ą poziciją. G. Galvydytės vietą pakeitė teisėjų sprendimas leisti finale startuoti vokietei Nelei Wessel. Vokietei ne pagal taisykles sutrukdė viena iš varžovių, todėl teisėjai leido finale dalyvauti 13, o ne 12 sportininkių.

Praėjus dar kelioms valandoms G. Galvydytė atsidūrė 16-oje pozicijoje. Teisėjai į finalą nusprendė praleisti ir portugalę Salomę Afonso. Ji nukentėjo po to paties incidento, kuriame sudalyvavo N. Wessel. Nors S. Afonso kurį laiką dar bėgo su lyderių grupe, bet finišui jai jėgų neužteko. Portugalijos delegacija teisėjams įrodė, kad minėtas incidentas kainavo S. Afonso nemažai jėgų, kurių jai pritrūko paskutiniams metrams. Teisėjai protestą patenkino, tad finale galės bėgti net 14 sportininkių.

Italė Marta Zenoni, kuri bėgimo metu stumdėsi su varžovėmis, užsidirbo diskvalifikaciją. Teigiama, kad Italijos delegacija vėliau pateikė protestą, tačiau panašu, kad teisėjai jį atmetė.

Atnaujinti antrojo pusfinalio bėgimo rezultatai:

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

