Gabijos Galvydytės pozicija pasaulio lengvosios atletikos čempionate vėl pasikeitė

Lietuvė pirmajame pusfinalio bėgime finišavo 8-a (4:01.79) ir vėl galėjo pasivaržyti su pasaulio rekordininke Faith Kipyegon iš Kenijos, kuri buvo greičiausia (4:00.34). Iki 6-os vietos ir bilieto į finalą lietuvei trūko 0.49 sek.
Iš pradžių atrodė, kad G. Galvydytė pasaulio čempionate užėmė 14-ą vietą, bet maždaug po valandos tapo aišku, kad lietuvė nukrito į 15-ą poziciją. G. Galvydytės vietą pakeitė teisėjų sprendimas leisti finale startuoti vokietei Nelei Wessel. Vokietei ne pagal taisykles sutrukdė viena iš varžovių, todėl teisėjai leido finale dalyvauti 13, o ne 12 sportininkių.
Praėjus dar kelioms valandoms G. Galvydytė atsidūrė 16-oje pozicijoje. Teisėjai į finalą nusprendė praleisti ir portugalę Salomę Afonso. Ji nukentėjo po to paties incidento, kuriame sudalyvavo N. Wessel. Nors S. Afonso kurį laiką dar bėgo su lyderių grupe, bet finišui jai jėgų neužteko. Portugalijos delegacija teisėjams įrodė, kad minėtas incidentas kainavo S. Afonso nemažai jėgų, kurių jai pritrūko paskutiniams metrams. Teisėjai protestą patenkino, tad finale galės bėgti net 14 sportininkių.
Salomé Afonso nos Mundiais de Tokyo 🇯🇵— Coluna Vermelha (@CurtaVermelha) September 14, 2025
A atleta do meio-fundo do Benfica passou os Heats e ficou nas meias-finais da prova de 1.500m. Ficou em 21.º na geral.
Ela foi apanhada num embrulhar de pernas entre uma alemã e uma queniana. Ainda recuperou a posição para dentro do grupo,… pic.twitter.com/5jIGN8sJOM
Italė Marta Zenoni, kuri bėgimo metu stumdėsi su varžovėmis, užsidirbo diskvalifikaciją. Teigiama, kad Italijos delegacija vėliau pateikė protestą, tačiau panašu, kad teisėjai jį atmetė.
Atnaujinti antrojo pusfinalio bėgimo rezultatai:
