Moterų lygos kovos – TV6 eteryje

Visas artėjančio „Smart Way MLKL“ čempionato rungtynes bus galima stebėti TV6 kanale, „TV3 Play“ ir tv3.lt portale.
Planuojama, kad šį sezoną TV3 kanalų grupėje iš viso bus transliuojama iki 118 mačų, iš kurių 33 – TV6 kanale.
„Nuoširdžiai džiaugiamės ir manome, kad šis sprendimas ne tik suteiks galimybę rungtynes stebėti plačiai auditorijai visoje Lietuvoje, bet ir prisidės prie moterų krepšinio populiarinimo bei prestižo stiprinimo, – kalbėjo „Smart Way MLKL“ direktorius Alvydas Jocys. – Jau dvejus metus bendradarbiaujame su TV3 grupe transliuodami didžiausią moterų krepšinio renginį – Karalienės taurę, todėl šis žingsnis yra natūrali bendradarbiavimo tąsa.
Šis ilgalaikis ir didelis partnerių palaikymas rodo, kad moterų krepšinis yra rimtai vertinamas, o jo sklaida televiziniame eteryje padeda auginti žiūrovų ratą ir skatinti jaunąją kartą rinktis krepšinį.“
Labiausiai intriguojančios savaitės akistatos kiekvieną sekmadienį nuo 14 val. bus rodomos TV6 kanale. Šiame kanale, kaip ir pernai, bus galima stebėti pavasarį vyksiančios „Karalienės taurės“ mūšius.
„Šią vasarą su dideliu džiaugsmu ir jauduliu stebėjome, kaip Lietuvos moterų krepšinio rinktinė po 10 metų ir vėl grįžo į Europos čempionatą. Norime palaikyti augančią rinktinę bei krepšininkes ir toliau, kad jos jaustų visos Lietuvos palaikymą. Todėl transliuosime ir svarbiausias Moterų Lietuvos krepšinio lygos sezono kovas, kurias kviesime stebėti kiekvienam pačiu patogiausiu būdu – tiek televizijoje, tiek internete. Įrodykime, kad esame krepšinio tauta, ir vienodai palaikykime visas savo komandas – tiek vyrų, tiek moterų, tiek jaunimo“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Kitame „Open Smart Way MLKL“ sezone varžysis 10 klubų: Vilniaus „Kibirkštis“, Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“, Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas, Kauno „Aistės-LSMU“, „Šiauliai-Vilmers“, „MKK Panevėžys“, „Alytus-GUT.LT“, Rygos TTT, Rygos RSU bei Talino „TSA/Tallinn“.
„Smart Way MLKL“ sezonas prasidės rugsėjo 28-ąją.
