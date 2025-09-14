Plungės ekipą papildė 210 cm ūgio kretingiškis

Klubas paskelbė apie kontraktą su 24 metų 210 cm ūgio Petru Piekumi.
Kretingiškis 2018–2022 metais tobulėjo Klaipėdos „Neptūno“ sistemoje, nuo tada kasmet keičia NKL klubus, jau išbandęs save Mažeikių „M Basket“, Kauno r. „Atlete“ ir „Atlytuje“.
Praėjusį sezoną jo vidurkiai siekė 20 minučių, 3,8 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, rezultatyvų perdavimą ir 5 naudingumo balus.
Plungės ekipai praėjęs sezonas nebuvo sėkmingas – NKL iškovota 13 pergalių ir patirti 24 pralaimėjimai, o užimta 14-ta vieta neatvėrė kelio į atkrintamąsias.
