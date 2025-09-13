Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Europos čempionato dalyvių sulaukęs „Neptūnas“ įveikė Ventspilio klubą

2025-09-13 19:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 19:35

Klaipėdoje vykstančiame Vlado Garasto taurės pusfinalyje Klaipėdos „Neptūnas“ 104:90 (32:29, 23:20, 26:24, 23:17) nugalėjo Ventspilio „Ventspils“ krepšininkus.

Klaipėdiečiai rengiasi naujajam sezonui

0

Klaipėdos ekipai Cleary Harrisonas pelnė 18 taškų (5 rez. per.), Karnikas Jamesas pridėjo 17 (10 atk. kam.), Donatas Tarolis – 13 (6 atk. kam.), Mindaugas Girdžiūnas – 10, Rihardas Lomažas – 9, Arnas Velička ir Martynas Pacevičius (7 atk. kam.) – po 8.

Pralaimėjusiems Armandas Urkis pelnė 18 taškų, Sheltonas Cameronas pridėjo 16 (7 rez. per.), Robertas Berze – 13.

Kitame mače „Šiauliai“ turėjo pripažinti Talino „Kalev/Cramo“ ekipos pranašumą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

