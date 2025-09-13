Europos čempionato dalyvių sulaukęs „Neptūnas“ įveikė Ventspilio klubą

Klaipėdos ekipai Cleary Harrisonas pelnė 18 taškų (5 rez. per.), Karnikas Jamesas pridėjo 17 (10 atk. kam.), Donatas Tarolis – 13 (6 atk. kam.), Mindaugas Girdžiūnas – 10, Rihardas Lomažas – 9, Arnas Velička ir Martynas Pacevičius (7 atk. kam.) – po 8.
Pralaimėjusiems Armandas Urkis pelnė 18 taškų, Sheltonas Cameronas pridėjo 16 (7 rez. per.), Robertas Berze – 13.
Kitame mače „Šiauliai“ turėjo pripažinti Talino „Kalev/Cramo“ ekipos pranašumą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!