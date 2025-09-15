„Manchester United“ vadovybė pasitiki Rubenu Amorimu nepaisant prasto sezono starto

Po praėjusios sekmadienio Mančesterio miesto derbyje patirto 0:3 pralaimėjimo „Manchester City“ ekipai, klubas šiuo metu nelaiko trenerio Rubeno Amorimo atleidimo realia išeitimi.
Nors sirgaliai ir žiniasklaida išreiškia susierzinimą dėl prastų rezultatų ir pačio žaidimo, viduje „Old Trafford“ klubo vadovybės vyravo nuomonė, kad „City“ pergalė 3:0 nevisiškai atspindi tikrąjį rungtynių vaizdą. Pasak jų, nesėkmę nulėmė individualios klaidos, o ne prastai parengta taktika.
Po šios nesėkmės Rubenas Amorimas dar laikosi savo pozicijų – jis laikosi savo žaidimo filosofijos su trimis centro gynėjais ir nesiima drastiškų sprendimų.Trenerio teigimu, keisti reikia žmones, o ne taktiką.
Po 4 pirmųjų rungtynių „Manchester United“ surinko tik 4 taškus, o tai yra blogiausias sezono startas nuo 1992-93 metų. Komanda taip pat neteko galimybės laimėti „Carabao Cup“, kuomet buvo eliminuota žemesnės lygos „Grimsby Town“ komandos. Treneris supranta, kad sirgaliai nusivylę, bet pats stengiasi ieškoti kelių, kaip sugrąžinti komandą į pergalių kelią.
