Titas Krapikas debiutavo „Gubbio“ klube, Džiugas Bartkus – Bahreino pirmenybėse

Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse gynėjas Motiejus Šapola žaidė visas rungtynes, o saugas Ernestas Gudelevičius liko ant suolo, bet jų atstovaujamas „Siracusa“ klubas namuose 0:3 pralaimėjo „Benevento“ klubui.
Bahreino lygoje debiutavo lietuvis Džiugas Bartkus. „Al-Riffa“ klubo vartininkas įvartį praleido 73 minutę, bet jo ekipa per pridėtą rungtynių laiką išplėšė lygiąsias ir rungtynės su „Al-Najma“ klubu pasibaigė lygiosiomis rezultatu 1:1.
Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė nuo 59 minutės ir per pridėtą rungtynių laiką buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas klubas „Rijeka“ namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su Zagrebo „Lokomotiva“ klubu.
Kroatijos pirmenybėse Rokas Pukštas žaidė visas rungtynes ir 72 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas Splito „Hajduk“ klubas išvykoje 0:2 pralaimėjo „Varaždin“ klubui.
Tuo metu penktadienį sausus vartus išlaikė ir tris varžovų smūgius atrėmė vartininkas Edvinas Gertmonas, o jo ginamas Klužo „Universitatea Cluj“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Bukarešto „Rapid“ klubu.
Čekijos lygoje Artūras Dolžnikovas žaidė tik nuo 87 minutės bei per pridėtą rungtynių laiką buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas išvykoje 0:1 pralaimėjo Pilzeno „Viktoria“ klubui.
Maltos „Premier“ lygoje Domantas Šimkus žaidė pirmą kėlinį, o lietuvio klubas Hamrūno „Spartans“ namuose 2:0 įveikė „Mosta“ klubą.
Antroje Japonijos lygoje šeštadienį Vykintas Slivka žaidė nuo 62 minutės, o jo ginamas Tosu „Sagan“ klubas išvykoje 3:2 nugalėjo „Kofu“ klubo žaidėjus.
Antroje Turkijos lygoje saugas Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes bei padėjo savo ginamam „Istanbulspor“ klubui namuose 4:0 nugalėti „Umraniyespor“ ekipą.
