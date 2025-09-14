„Canelo“ atvirai: kas yra geresnis – Terence'as Crawfordas ar Floydas Mayweatheris

Tai yra pirmas kartas per beveik dešimtmetį, kai S. Alarezas nebeturi jokio pasaulio čempiono diržo. Kai 2015 m. lapkritį jis nugalėjo Miguelį Cotto ir iškovojo „The Ring“ bei laisvąjį WBC vidutinio svorio kategorijos čempiono titulą, tuomet jis iškovojo dar 17 pergalių, sykį kovą baigė lygiosiomis ir patyrė tik vieną pralaimėjimą, kai 2022 m. gegužę pirmą ir vienintelį kartą pakilo į pussunkio svorio kategoriją ir teisėjų nusileido Dmitrijui Bivolui.
„Ar suvokiate, kad dabar pirmą kartą per tiek metų nesate pasaulio čempionas?“, – po kovos vykusioje spaudos konferencijoje paklausė vienas iš žurnalistų.
„Ne, aš vis tiek jaučiuosi čempionas, nesvarbu kas. Reikia priimti pralaimėjimą, reikia priimti viską. Bet aš tęsiu. Aš tęsiu“, – žadėjo S. Alvarezas.
Paprašytas palyginti T. Crawfordą bei vieną geriausių boksininkų istorijoje Floydą Mayweatherį (50-0, 27 nokautai), kuriam „Canelo“ 2013 m. pralaimėjo daugumos teisėjų sprendimu, meksikietis nei kiek nedvejodamas pasakė, kuris yra geresnis.
„Manau, jis yra daug geresnis nei F. Mayweatheris“, – sakė „Canelo“.
S. Alvarezas taip pat kalbėjo apie frustraciją paskutiniuose raunduose, „viską turintį“ T. Crawfordą bei nepataikytus smūgius.
– Ši kova buvo kitokia nei ankstesnės. Mes dar nebuvome matę, kad taip ilgai kovos metu patirtumėte tiek daug frustracijos. Ar buvo momentas, kai pagalvojote, kad šis vakaras nebus jūsų? Jei taip, kada?
– Ne, niekada taip negalvojau. Visada bandžiau. Visus raundus bandžiau. Bandžiau, bet reikia tai priimti, tiesa? Kartais tiesiog negali. Bet aš bandžiau visus raundus. Niekada taip negalvojau, nes įsivaizduokite, kas būtų, jei taip galvočiau. Bet šį vakarą atidaviau viską.
– Su kuo kalbėjotės po kovos? Kas toliau?
– Nuėjau pasikalbėti su šeima. Jie visada mane palaiko. Ir ši naktis yra galimybė mokytis. Tai sakiau savo šeimai šiandien – ši naktis yra galimybė mokytis ir tobulėti. Iš pralaimėjimų mokaisi. Dar neturėjome galimybės kalbėtis apie kitą žingsnį ar ateitį. Žinoma, noriu tiesiog pasimėgauti laiku su šeima. Noriu mėgautis kiekvienu kartu praleistu momentu ir pamatyti, kas laukia toliau.
– Ką jums reiškia ši naktis? Ką išsinešate iš pralaimėjimo?
– Puiki naktis boksui. Puiki naktis sportui, visiems. Ir kaip meksikietis, viskas, ką pasiekiau dėl savo žmonių, dėl šalies, daro mane labai išdidų. Tai buvo puiki naktis boksui.
– Ar galite apibūdinti, ką reiškė kovoti prieš T. Crawfordą? Kas jums kėlė daugiausia problemų, kad nepavyko pasiekti artimo teisėjų sprendimo?
– Mes jau žinojome, kad T. Crawfordas yra puikus kovotojas. Aš dariau viską, ką turėjau daryti. Treniruotėse dirbau labai sunkiai, o jis nusipelno visos pagarbos. Bandžiau iš visų jėgų, bet tiesiog negalėjau perprasti jo stiliaus.
– Ar buvo kažkas konkretaus – jo judėjimas, greitis ar jėga – kas sukėlė daugiausia sunkumų?
– Viskas. Jis turi viską.
– 11–12 raunduose atrodė, kad jaučiate frustraciją – nuleidote rankas, purtėte galvą. Ką tada galvojote ir jautėte? Ar frustracija ėmė viršų?
– Kartais bandai, bet tavo kūnas jau nebeleidžia. Tai ir buvo mano frustracija. Galbūt galėjau perprasti T. Crawfordą, bet kūnas jau nebeleidžia. Aš bandžiau, bet kūnas man neleido. Ir turi tai priimti. Viskas.
– Jėga buvo didelė šios kovos tema. Ar kada nors šioje kovoje manote pataikėte į T. Crawfordą savo stipriausiu smūgiu?
– Ne, nemanau. Smūgiavau, bet ne švariai, ne visa jėga.
– Ką jam pavyko padaryti, kad neutralizuotų jūsų galimybę pataikyti stipriausius smūgius?
– Jis puikus kovotojas. Jis moka judėti ir viską padaryti gerai.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!