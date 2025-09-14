Emilijus Krakauskas pasižymėjo įvarčiu Šveicarijos lygoje

„Tappara“ (6 tšk.) žengia 5-a tarp 16 komandų.
Šveicarijos stipriausioje lygoje ant ledo pasirodė Simas Ignatavičius, o lietuvio atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda savo arenoje 4:2 įveikė „EHC Kloten“. Lietuvis žaidė ketvirtajame penkete, ant ledo praleido 11 min. 29 sek. ir blokavo 1 smūgį.
„Servette“ (7 tšk.) 14-os klubų pirmenybėse užima 2-ą poziciją.
Aukščiausioje Norvegijos lygoje Sarpsborgo „Sparta“ namuose po baudinių serijos 2:1 įveikė „Stjernen“. „Sparta“ šiam mačui registravo lietuvį Danilą Kovalenko, bet jį paliko tarp atsarginių.
„Sparta“ (2 tšk.) po pirmo sezono mačo rikiuojasi 6-a tarp 10 ekipų.
Kontrolinėse Alpių ledo ritulio lygos klubų rungtynėse „KHL Sisak“ (Kroatija) klubas, kurio garbę gina Marijus Dumčius, 1:4 pralaimėjo prieš Jesenicės „Hidrią“ (Slovėnija). Lietuvis įvarčio nepelnė, o detalesnė rungtynių statistika nepateikiama.
Alpių lygos sezonas prasidės kitą savaitę. Ten žais 13 klubų iš Austrijos, Italijos, Kroatijos ir Slovėnijos.
Rumunijos taurės turnyre „ACSHC Fenestela 68“ su Luku Žukausku išvykoje 0:3 pralaimėjo prieš Bukarešto „CSA Steaua“. Lietuvis žaidė pirmajame penkete ir 2 kartus atakavo vartus.
„ACSHC Fenestela 68“ (0 tšk.) B grupėje užima paskutinę – 6-ą – vietą.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje Martyno Griniaus atstovaujama „KeuPa HT“ ekipa savo arenoje 3:4 neatsilaikė prieš „JoKP“. Lietuvis žaidė trečiajame penkete, ant ledo praleido 17 min. 23 sek. ir 8 kartus atakavo vartus.
„KeuPa HT“ (3 tšk.) rikiuojasi 2-a, o „Pyry Hockey“ (0), kuriai nuomos pagrindais atstovauja F. Nausėda, yra paskutinė – 10-a.
Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku savo arenoje 2:4 pralaimėjo prieš „HC Sierre“. Lietuvis žaidė antrajame penkete, ant ledo praleido 17 min. 36 sek., įmušė įvartį ir 8 kartus atakavo vartus.
„EHC Arosa“ (0 tšk.) užima priešpaskutinę – 10-ą – poziciją.
Elitinės Kanados jaunimo lygos (WHL) ikisezoninėse rungtynėse „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko 7:1 sutriuškino Kalgario „Hitmen“.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!