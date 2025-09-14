Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pauliaus Leščausko treneris: „Šiandien Pauliui nugalėti kazachą buvo nerealu“

2025-09-14 11:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 11:54

Šeštadienį Zagrebe (Kroatija) startavęs pasaulio imtynių čempionatas nesėkmingai susiklostė Pauliui Leščauskui (86 kg). Tokio masto varžybų debiutantas iš Kelmės kvalifikacinę kovą rezultatu 0:10 pralaimėjo tituluotam kazachui Azamatui Dauletbekovui.

Nerijus Peleckis ir Paulius Leščauskas | imtynes.lt nuotr.

0

Po kovos imtynes.lt portalas pakalbino P. Leščausko trenerį Nerijų Peleckį.

 – Nerijau, Lietuvos krepšininkai Europos čempionate pralaimėjo graikams, bet iš Rygos išlydėti lyg po triumfo. Kokia tavo nuomonė apie auklėtinio Pauliaus Leščausko pralaimėjimą kazachui? Gal irgi vertėtų garsiai trimituoti?

– Nedalyvavau Pauliaus pasiruošimo čempionatui procese, nežinau, koks buvo numatytas planas ir kaip įvykdytas.

– Klausimas buvo apie tavo nuomonę.

– Šiandien Pauliui nugalėti kazachą buvo nerealu. Tikėjausi, jog paims vieną-du taškus ir buvo arti to.

– Paulius užgriebė kazacho koją. Statistiškai tai ko gero turėjo būti rezultatyvus tęsinys. Ar ne?

– Pats nustebau, kad su kojomis nuėjo žemyn. Per treniruotes atidirbinėjome šį veiksmą, jis gan gerai kelia į viršų. Žinoma, kad atlikti nepavyko, yra besiginančio varžovo nuopelnas.

– Kokiu pažymiu įvertintum Pauliaus debiutą pasaulio čempionate?

– Pažymių nerašau, palieku tai mokyklai. Pasikartosiu, tiksliau gali vertinti rinktinės treneriai, su kuriais ruošėsi šiam čempionatui.

