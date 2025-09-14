Pauliaus Leščausko treneris: „Šiandien Pauliui nugalėti kazachą buvo nerealu“

Po kovos imtynes.lt portalas pakalbino P. Leščausko trenerį Nerijų Peleckį.
– Nerijau, Lietuvos krepšininkai Europos čempionate pralaimėjo graikams, bet iš Rygos išlydėti lyg po triumfo. Kokia tavo nuomonė apie auklėtinio Pauliaus Leščausko pralaimėjimą kazachui? Gal irgi vertėtų garsiai trimituoti?
– Nedalyvavau Pauliaus pasiruošimo čempionatui procese, nežinau, koks buvo numatytas planas ir kaip įvykdytas.
– Klausimas buvo apie tavo nuomonę.
– Šiandien Pauliui nugalėti kazachą buvo nerealu. Tikėjausi, jog paims vieną-du taškus ir buvo arti to.
– Paulius užgriebė kazacho koją. Statistiškai tai ko gero turėjo būti rezultatyvus tęsinys. Ar ne?
– Pats nustebau, kad su kojomis nuėjo žemyn. Per treniruotes atidirbinėjome šį veiksmą, jis gan gerai kelia į viršų. Žinoma, kad atlikti nepavyko, yra besiginančio varžovo nuopelnas.
– Kokiu pažymiu įvertintum Pauliaus debiutą pasaulio čempionate?
– Pažymių nerašau, palieku tai mokyklai. Pasikartosiu, tiksliau gali vertinti rinktinės treneriai, su kuriais ruošėsi šiam čempionatui.
