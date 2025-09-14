Pasaulio imtynių čempionatas nesėkmingai susiklostė Pauliui Leščauskui

21-erių P. Leščauskas sunkiai dorojosi su varžovo atakomis parteryje. Visgi pirmo kėlinuko pabaigoje Pauliui pavyko prisikasti iki dukart pasaulio čempionatų prizininko kojų, tačiau kazachas paimti taškų neleido ir lemiamoje kontratakoje įrodė savo pranašumą 0:10.
Buvo tikėtina, jog Paulius surems pečius su dar viena imtynių asmenybe, mat aštuntfinalyje kazachas nugalėjo tituluotą UWW vėliava prisidengusį atletą Mahamedkhabibą Kadzimahamedovą ir, be abejo, žadėjo belstis į finalo duris. Kazacho sėkmės – patekimo į finalą – atveju, kelmiškiui tikrai tektų rungtis su Europos čempionu ir olimpinių žaidynių prizininku. Lauktų puikus krikštas ir, kaip mėgstama sakyti, patirties kaupimas.
Deja, ketvirtfinalio imtyje Azamatas Dauletbekovas jau pirmame kėlinuke pripažino Prancūzijos atstovo, daugkartinio Europos ir pasaulio jaunimo čempionatų nugalėtojo ir prizininko Rakhimo Magamadovo pranašumą ir palaidojo lietuvio viltis varžytis pasaulio čempionato bronziniame turnyre.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!