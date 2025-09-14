Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pasaulio imtynių čempionatas nesėkmingai susiklostė Pauliui Leščauskui

2025-09-14 11:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 11:49

Šeštadienį Zagrebe (Kroatija) startavęs pasaulio imtynių čempionatas nesėkmingai susiklostė Pauliui Leščauskui (86 kg). Tokio masto varžybų debiutantas iš Kelmės kvalifikacinę kovą rezultatu 0:10 pralaimėjo tituluotam kazachui Azamatui Dauletbekovui.

Paulius Leščauskas | imtynes.lt nuotr.



0

21-erių P. Leščauskas sunkiai dorojosi su varžovo atakomis parteryje. Visgi pirmo kėlinuko pabaigoje Pauliui pavyko prisikasti iki dukart pasaulio čempionatų prizininko kojų, tačiau kazachas paimti taškų neleido ir lemiamoje kontratakoje įrodė savo pranašumą 0:10.

Buvo tikėtina, jog Paulius surems pečius su dar viena imtynių asmenybe, mat aštuntfinalyje kazachas nugalėjo tituluotą UWW vėliava prisidengusį atletą Mahamedkhabibą Kadzimahamedovą ir, be abejo, žadėjo belstis į finalo duris. Kazacho sėkmės – patekimo į finalą – atveju, kelmiškiui tikrai tektų rungtis su Europos čempionu ir olimpinių žaidynių prizininku. Lauktų puikus krikštas ir, kaip mėgstama sakyti, patirties kaupimas.

Deja, ketvirtfinalio imtyje Azamatas Dauletbekovas jau pirmame kėlinuke pripažino Prancūzijos atstovo, daugkartinio Europos ir pasaulio jaunimo čempionatų nugalėtojo ir prizininko Rakhimo Magamadovo pranašumą ir palaidojo lietuvio viltis varžytis pasaulio čempionato bronziniame turnyre.

