Pribloškiantis UFC legendos Yoelio Romero debiutas kovose be pirštinių: 48-erių veteranas varžovą siuntė į tris nokdaunus

Penktadienio vakarą Holivude „Seminole Hard Rock“ arenoje „BKFC 80“ turnyre Y. Romero stojo prieš amerikietį bei taip pat BKFC debiutantą Theo Doukas. Daugkartinis pretendentas į UFC čempiono titulą surengė ilgai lauktą debiutą šioje organizacijoje ir antrajame raunde pademonstravo, kodėl vis dar yra vienas pavojingiausių kovinio sporto atstovų – varžovą parbloškė trimis žiauriais nokdaunais, o po trečiojo kritimo teisėjas nusprendė, kad to pakaks ir likus vos 4 sekundėms iki raundo pabaigos sustabdė kovą.
YOEL ROMERO WINS BY 2ND ROUND KNOCKOUT IN HIS BKFC DEBUT! #BKFC80 pic.twitter.com/q60a0r8U2L— Championship Rounds (@ChampRDS) September 13, 2025
Nuo išsiskyrimo su UFC, Y. Romero laimėjo visas keturias savo kovas. Jis iškovojo pergalę PFL prieš Thiagą Santosą, o tada ėmėsi naujų iššūkių bei pelnė dvi pergales nokautu „Dirty Boxing“ organizacijoje, o vėliau persikėlė į BKFC.
Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje BKFC įkūrėjas ir prezidentas Davidas Feldmanas negailėjo gražių žodžių Y. Romero.
„Jo pasirodymas buvo puikus. Jis neskubėjo, buvo atsipalaidavęs. Jis man pasakė, kad vis tobulės ir tobulės. Sunku patikėti, kad tokio amžiaus vyras atrodo ir kovoja taip, kaip jis, bet pagarba Y. Romero“, – sakė D. Feldmanas.
T. Doukas yra boksininkas, kuris mėgėjų bokso sunkiasvorių divizione iškovojo 7 pergales ir patyrė 7 pralaimėjimus. Jo profesionalų rekordas pussunkio svorio kategorijoje siekia 2-2.
Visi turnyro rezultatai:
Leonardas Perdomo nugalėjo Arnoldą Adamsą nokautu 1-ajame raunde (1:09)
Edgardas Plazaola nugalėjo Gary Foxą vieningu teisėjų sprendimu (50-44 x2, 50-43)
Yoelis Romero nugalėjo Theo Douką techniniu nokautu 2-ajame raunde (1:56)
Davidas Simpsonas nugalėjo Jeremy Smithą techniniu nokautu 1-ajame raunde (0:52)
Bobby Henry nugalėjo Stashą Kuykendallą techniniu nokautu 2-ajame raunde (0:34)
Chrisas Garcia nugalėjo Austiną Lewisą techniniu nokautu 1-ajame raunde (1:19)
Paulo Gamesas nugalėjo Wayaną Reidą techniniu nokautu 3-ajame raunde (2:00)
Jancarlosas Rivera nugalėjo Zay Garcia nokautu 1-ajame raunde (0:22)
Chino Blume nugalėjo Dilloną Blaydoną techniniu nokautu 1-ajame raunde (0:55)
Rudy Levoczas nugalėjo Justiną Williamsą vieningu teisėjų sprendimu (30-26 x2, 29-27)
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!