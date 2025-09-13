Kalendorius
J.Valančiūnui konkurenciją „Nuggets“ sudarys G lygoje dominavęs centras

2025-09-13 12:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-13 12:02

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets" stiprina priekinę liniją.

M.Brownas žais Denveryje (Scanpix nuotr.)

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ stiprina priekinę liniją.

0

Žurnalistas Michaelis Scotto skelbia, kad į „Nuggets“ atvyksta 25-erių centras Mosesas Brownas. Daugiau kontrakto detalių neatskleidžiama.

216 cm ūgio bokštas praėjusį sezoną atstovavo Niujorko „Knicks“ dukterinei komandai ir G lygoje fiksavo 17,9 taško, 15,7 atkovoto kamuolio ir 1,5 bloko statistiką.

Sezoną amerikietis užbaigė Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir su Dalaso „Mavericks“ marškinėliais sužaidė ketverias rungtynes, kur per 18 minučių rinko 11,8 taško, 7,8 atkovoto kamuolio ir 0,8 bloko vidurkius.

2019 m. lygoje debiutavusiam M.Brownui „Nuggets“ jau bus aštunta komanda.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

