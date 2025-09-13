„Žalgiris“ iškovojo pergalę „A lygoje“

Jau 8-ąją minutę gargždiškių gynėjas Deividas Malžinskas smūgiavo iš toli, tačiau žalgiriečių vartininkas Carlosas Olsesas neprarado budrumo ir smūgį atrėmė. Netrukus pavojingai pykštelėjo ir Sherwinas Seedorfas, bet į vartus nepataikė.
Iki pat pirmojo kėlinio pabaigos komandoms sunkiai sekėsi kurti pavojingas atakas prie varžovų vartų. Vis dėlto teisėjo pridėto laiko metu pasižymėjo žalgirietis Nemanja Mihailovičius – serbas tiksliai smūgiavo į apatinį, tolimąjį vartų kampą ir išvedė svečius į priekį.
Vos prasidėjus antrajam kėliniui, puikią ataką surengė žalgiriečiai, o ją smūgiu į vartų konstrukciją užbaigė Joris Moutachy. Vėliau gerą progą turėjo ir po ilgo laiko aikštėje pasirodęs Motiejus Burba, tačiau jo smūgį atrėmė vartininkas Mantas Bertašius.
74-ąją minutę 11 metrų baudinį uždirbo ir pats jį realizavo „Žalgirio“ puolimo lyderis Liviu Antalis.
Užtikrintą pergalę iškovoję žalgiriečiai, turintys 43 taškus, žengia 4-oje pozicijoje, o „Bangos“ sąskaitoje – 32 taškai ir 8-oji vieta turnyro lentelėje.
