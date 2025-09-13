Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Dortmundo „Borussia“ iškovojo pergalę prieš „Heidenheim“ ir toliau lieka tarp lyderių Vokietijoje

2025-09-13 20:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 20:47

Vokietijos futbolo pirmenybėse sužaistos 3-ojo turo rungtynės.

Maximilianas Beieris | Scanpix nuotr.

Vokietijos futbolo pirmenybėse sužaistos 3-ojo turo rungtynės.

0

Dortmundo „Borussia“ išvykoje 2:0 susitvarkė su „Heidenheim“ klubu.

Šeimininkai jau 21-ąją minutę liko be vieno iš savo žaidėjų. Sakartvelo atstovas Budu Zivzivadze buvo išvytas iš aikštės.

Tai leido „Borussia“ komandai užtikrintai kontroliuoti rungtynes ir Serhou Guirassy bei Maximilianas Beieris dar pirmajame kėlinyje leido jiems įgyti dviejų įvarčių pranašumą, kurį jie išlaikė iki finalinės sirenos.

Po trijų turų 7 taškus turinti „Borussia“ žengia antra, o „Heidenheim“ išlieka vienintele taškų dar neturinčia komanda.

